Cóndor Rojas no da más de ansiedad con la presencia de este jugador en La Roja de Ricardo Gareca: "Siempre va a ser un aporte"

El estreno de Ricardo Gareca al mando de la Selección Chilena está a la vuelta de la esquina y, en menos de un mes, el entrenador argentino tendrá su primer desafío al mando de La Roja en la fecha FIFA del mes de marzo.

Los rivales elegidos por la ANFP fueron Albania y Francia, el último finalista de la Copa del Mundo. Los duelos se disputarán en Italia y Francia, respectivamente, y servirán para darle el ‘vamos’ al ciclo del ‘Tigre’ en el combinado nacional.

Una de las grandes interrogantes es si el ex técnico de Perú contará o no con los jugadores de la Generación Dorada, donde Arturo Vidal, Mauricio Isla, Gary Medel, Alexis Sánchez y Claudio Bravo son algunos de los apuntados para seguir con la selección.

¿Vuelve Claudio Bravo a La Roja? | Foto: Photosport

Fue precisamente el portero del Betis quien habló con el DT de La Roja y eso tiene con ansiedad a Roberto ‘Cóndor’ Rojas, histórico del puesto quien conversó con Bolavip Chile: “Me parece importante dentro del grupo, si él va a ser titular o no es responsabilidad del técnico”, dijo.

Rojas valora el aporte que puede ser el formado en Colo Colo tanto dentro como fuera de la cancha, diciendo que “Eso refuerza de que le da una fuerza mayor a los jugadores jóvenes para que puedan seguir el ejemplo de Claudio Bravo”, complementó.

Para el final, Rojas no delega el aporte de Bravo a si juega o no: “Dentro de un grupo, Claudio siempre va a ser un buen aporte independiente de que le toque jugar o no”, remató.

Arranca el ciclo de Ricardo Gareca en La Roja

El 22 de marzo en Italia arranca el ciclo de Ricardo Gareca en La Roja cuando enfrente a Albania. 4 días más tarde deberá trasladarse hasta la ciudad de Marsella para medirse con la temible selección de Francia.