"Conmigo no jugaría": Hernán 'Clavito' Godoy destroza a jugador de La Roja tras el desastre ante Colombia

La Selección Chilena sufrió una caída estrepitosa en su visita a Barranquilla, donde Colombia literalmente le pasó por encima, la superó por 4-0 y la dejó hundida en el fondo de la tabla hacia el próximo Mundial de Norteamérica 2026.

El equipo dirigido por Ricardo Gareca nunca se encontró dentro de la cancha y, si a eso se le suman garrafales errores defensivos, el resultado era predecible y La Roja lo terminó sufriendo bajo el agobiante calor de la ciudad colombiana.

Godoy se fue en picada contra Maripán. | Foto: Photosport

Hernán ‘Clavito’ Godoy, histriónico técnico nacional, conversó con Bolavip Chile y destrozó un rendimiento individual de entrada: “Lo que vimos hoy es lapidario, hay jugadores que no tienen garra, no tienen corazón. Maripán conmigo no jugaría”, dijo.

Godoy continúa con sus críticas a la zona defensiva de la Selección Chilena diciendo que “Da rabia que no saben marcar en los córner, son muy pavos. Gareca no tiene gente, hay jugadores que juegan en Rusia y no pasa nada. Esto es el trabajo de los representantes, hasta acá llegamos”.

En el cierre, cuestiona a Ricardo Gareca por no haberle dado minutos a Luciano Cabral, quien pedía a gritos una oportunidad: “Esto es una risa, no puede ser así. ¿Por qué no puso a Cabral? Cuando nos metieron el gol debió haber jugado con otro centro delantero”, remató en el cierre.

Chile sufre en la tabla hacia el Mundial

La Selección Chilena marcha en el último lugar de la tabla con 5 puntos y, de momento, el repechaje o la clasificación directa se ven muy lejos y ni ganando en los próximos dos compromisos entraría a esa zona.