La Selección Chilena se avecina a disputar un importante encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas, en el que ‘La Roja’ deberá verse las caras ante Ecuador en la siempre temible altura de Quito con la misión de sumar puntos para no alejarse de su sueño de ir al Mundial.

En la previa a este duelo, el periodista nacional Cristián Arcos conversó en exclusiva con Bolavip Chile y abordó distintos temas relacionados a ‘La Roja’, en el que en primera instancia tuvo palabras para los dichos de Alexis Sánchez sobre la infraestructura del Estadio Monumental y Juan Pinto Durán, en la que aplaude sus dichos.

“Yo creo que estuvo perfecto, perfecto en tiempo y forma, no le veo nada malo a lo que dijo Alexis Sánchez, ni al contenido ni mucho menos. Impecable en lo que dijo”, partió indicando Arcos.

Cambiando de tema, el ‘Tenor Escritor’, también se tomó de las declaraciones que tuvo Sánchez sobre Nicolás Córdoba, a quien lo respaldó en este inicio de proceso como DT interino, en la que confía que ese apoyo es totalmente natural a su persona, sin un doble interés de por medio.

“Yo no sé si el Nico (Córdoba) es representado por Felicevich, se que trabaja con él, pero no sé si es representado, eso primero. Yo creo que más postularlo, yo creo que habló bien de él, para mi le prestó el ropero a tres días de un partido de Eliminatorias super importante, yo creo que Alexis no es que haya presentado la candidatura del Nico, más bien le prestó el ropero en un momento delicado”, declaró.

Siguiendo en esa línea, el destacado comunicador explica que el ‘Maravilla’ le dio su respaldo de gran importancia por sus galones en la Selección Chilena al DT nacional, pensando en el contexto complicado que agarra el mando de ‘La Roja’ previo al duelo clave con Ecuador.

Sánchez hablo fuerte y claro previo al duelo con Ecuador | Foto: Photosport

“Él va ser capitán yo creo el martes, entonces me parece que le presta el ropero en un momento de crisis total, Chile se quedó sin técnico a cuatro días de un partido de Eliminatorias y eso me parece que lo veo por ese sentido, le prestó el ropero a un gallo que conoce y con quien jugó, además la decisión no es de Alexis, él puede postular a cualquiera, la decisión del próximo DT no es de él, si fuese así, daría lo mismo si los dirigentes tomarán eso en consideración”, confesó a Bolavip Chile.

Finalmente, Arcos habla de lo que será la nueva tarea de los grandes mandos de nuestro fútbol en la búsqueda de un nuevo entrenador para la Selección Chilena, en la que pide que se tomen con calma este trabajo y que puedan optar por la mejor opción posible pensando en el futuro de Chile.

“Yo creo que tienen tiempo, no hay que apurar, a mi me parece que fin de año es un tiempo prudente, porque hay algunos que están trabajando y se quedan sin pega en diciembre terminado las temporadas o las medias temporadas. No hay ningún apuro, hay amistoso en marzo, la Copa América en Junio, el próximo partido de Eliminatorias es en septiembre, me parece que no hay ningún apuro y si alguno de los candidatos encuentra club, mala suerte nomás, es parte del costo”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Roja ahora se mentalizará para lo que será su crucial encuentro por la sexta fecha de estas Eliminatorias, en la que deberá viajar a Quito para enfrentarse ante Ecuador el martes 21 de noviembre a partir de las 20:30 horas.