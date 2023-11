En las últimas horas el atacante nacional, Alexis Sánchez hizo noticia por lo que fueron sus declaraciones contra las instalaciones de Juan Pinto Durán y el Estadio Monumental, las cuáles sin duda generaron polémica sobre estas situaciones en la previa al duelo de Chile ante Ecuador.

Respecto a esta situación, el ex futbolista e histórico de Colo Colo, Gabriel Mendoza conversó en exclusiva con Bolavip Chile y abordó lo que fueron estos dichos de Sánchez, las que no le generaron absolutamente nada al referente ‘Albo’ tras el ninguneo al Monumental.

“Yo creo que no está equivocado, pero él tiene otro parámetro que es Europa, ya lleva un montón años en Europa y él tiene que saber que la realidad en Chile es otra, el Estadio Monumental es el mejor estadio en Chile, entonces el parámetro de acá con Europa es muy grande y en ese sentido, él debiese haber tomado esto de otra forma y haberlo planteado de una manera más diferente”, comenzó señalando Mendoza.

Siguiendo en dicha línea, el ‘Coca’ explica que las palabras de Sánchez fueron desafortunadas teniendo el contexto de la élite europea a la que él está acostumbrado desde hace gran parte de su carrera al militar en equipos y ligas tan importantes.

Sánchez generó polémica con sus dichos | Foto: Photosport

“No me gustó porque el Estadio Monumental es uno de los mejores estadios de Chile, es nuestra casa, en ese sentido tendrá alguna deficiencia, pero es lo mismo, yo no creo que esté saliendo lo que dice él por las duchas, ni mucho menos. Yo creo que la critica tiene que ir a la ANFP, ellos han ganado mucha plata, muchos millones de dolares, en el cuál ellos deberían tener un recinto internacional de otras condiciones en otro lugar, eso si tienen que haberlo hecho hace rato”. explicó.

Finalmente, Mendoza habló sobre lo que tiene que ser el próximo entrenador de la Selección Chilena, en la que le pega el gran aviso a los directivos de la ANFP que el gran candidato para la banca de ‘La Roja’ debe ser Gustavo Quinteros.

“Siempre se va crear suspicacia, pero creo que yo siendo bastante particular, yo creo que la ANFP tiene que esperar hasta diciembre, yo creo que el candidato idóneo es Gustavo Quinteros. Quinteros conoce bien el fútbol nacional y si no se espera lo que hará con Colo Colo, yo creo que esa es la carta que tienen que ir por él”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Roja ahora se mentalizará para lo que será su crucial encuentro por la sexta fecha de estas Eliminatorias, en la que deberá viajar a Quito para enfrentarse ante Ecuador el martes 21 de noviembre a partir de las 20:30 horas.