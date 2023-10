La Selección Chilena ya comienza a sentir lo que será una nueva fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en donde ‘La Roja’ tiene que buscar de la manera posible poder comenzar a sumar sus primeros tres puntos en esta doble fecha de Clasificatorias.

En esta jornada, Chile deberá verse las caras ante la Selección de Perú en el Estadio Monumental, en lo que es una nueva edición del ‘Clásico del Pacífico’, compromiso que será de vital importancia para ambos equipos en lo que es su sueño de poder ir al próximo Mundial.

En la previa a este duelo, los dirigidos por Eduardo Berizzo recibieron una importante mala noticia de cara al duelo con los de ‘Rímac’, en la que una de sus grandes figuras como lo es Charles Aránguiz, no podrá estar disponible debido a problemas físicos.

Ante dicha ausencia, el periodista Cristián Arcos analizó en Radio ADN lo que será la baja del ‘Príncipe’, en la que habla de quien será su reemplazante, en la que Víctor Méndez comienza a ganar bonos, y de la gran importancia que deberá tener Diego Valdés dentro del equipo.

Diego Valdés es el hombre a tomar la batuta en La Roja | Foto: Photosport

“Estaba pensando en el hecho de que esté Víctor Méndez, como puede hacer que cambie un poco el rol de Diego Valdés, a la actitud, al rol que tendrá en el equipo, en el de pedir más la pelota y más protagonismo, sobre todo a la hora de atacar, es más ligero en ese sentido. Ojalá responda a las expectativas”, comenzó señalando Arcos.

Siguiendo en dicha línea, el destacado comunicador indicó que para el partido de esta jornada, el 10 del América de México tendrá que cargarse de buena forma lo que son las jugadas ofensivas favorable para Chile, en la que lo llama a tomar la batuta ante este importante rol.

“Ojalá tome más protagonismo, porque ahora la pelota va ir para él, la pelota a la hora de tratar de salir jugando, en el momento de hacer esa transición para arriba, él será pasa a tomar un rol sustantivo”, explicó.

Fin a la dependencia de la Generación Dorada

Finalmente, Arcos ahondó sobre lo que ha sido las constantes ausencias de los jugadores que restan de la Generación Dorada, en la que hace un llamado importante a los jugadores de la renovación en tomar la batuta y defender con todo el honor de Chile de aquí para adelante.

“Hay que instalarse en esta realidades, nos pasó momentos en los que no estaba Sánchez, no estaba Vidal, no estaba Aránguiz, no estaba Bravo por decisión del entrenador o lo que sea, pero no comienzan a estar esos emblemas y soldado, el resto va tener que tomar el testimonio no más”, cerró.

¿A qué hora juega Chile vs Perú por Eliminatorias?

La Selección Chilena saltará a la cancha del Estadio Monumental este jueves a las 21:00 horas con la obligación de dejar los tres puntos en casa y así no perderle pisada al grupo de avanzada en la tabla pensando en un cupo al próximo Mundial de Norteamérica 2026.

¿Cuál es el historial entre las Selecciones de Chile y Perú en condición de local?

Ambas Selecciones se han visto las caras en 36 oportunidades en suelo chileno, en donde Chile cosechó 29 victorias, se dieron 5 empates y la Selección de Perú solo salió como vencedor en 2 oportunidades, la cuál la última vez fue en el 1985, en donde Perú se impuso por 2-1 ante Chile en un encuentro amistoso.