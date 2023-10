Tras la estrepitosa caída de Chile ante Venezuela por tres goles a cero en las clasificatorias sudamericanas y que dejan a La Roja en un muy mal pie en el proceso, sin duda los dardos apuntan al entrenador, Eduardo Berizzo.

Los resultados, el juego e incluso la marginación de Claudio Bravo de las convocatorias, son los grandes problemas que ostenta el Toto en la actualidad y la derrota ante la vinotinto, lo deja en un muy mal pie al mando de la selección.

Tras el encuentro, Danilo Díaz durante la transmisión de Radio ADN, reveló que para el ambiente, el ex DT del Celta de Vigo, está en un muy mal pie sobre todo, por dejar fuera al capitán histórico.

“Berizzo está cocinado. Él tomó una decisión que nadie estaba dispuesto a tomar, la tomó Rueda en su momento y eso que Bravo estaba en un mejor nivel y le significó ganarse la enemistad de la gente, porque estaba sacando a un peso pesado, ahora Berizzo lo hizo”, aseveró el Tenor del Pueblo.

Sin embargo, Díaz señaló que pese a los buenos resultados ante Colombia y Perú, el público de todos modos pedía su salida y llama a que en la ANFP a tener equilibrio ante cualquier decisión.

“A mi me llamó la atención en el partido ante Colombia y ante Perú, donde la gente igual pedía la salida del entrenador. Ahí hay un punto, no se si de no retorno, pero va a requerir de una enorme convicción del directorio de la ANFP, vienen los Panamericanos donde el entrenador ha hecho una apuesta”, comentó el periodista.

“Hay representantes que quieren poner otro entrenador”

El comentarista desea que la dirigencia de la Federación de Fútbol de Chile tenga los pies en la tierra, porque enfatiza que Berizzo conoce el problema del balompié nacional y él debe buscar el desarrollo de jugadores que pueden ser un real aporte en el corto / mediano plazo.

“Él sabe que tenemos un problema de jugadores. Necesita apurar el desarrollo de Damián Pizarro, el de Alexander Aravena y en noviembre tenemos eliminatorias de nuevo. Sacar al entrenador sería un error, pero vamos a ver si el directorio tiene la fuerza, la convicción de que este es el camino. Ya lo hicieron la eliminatoria anterior, cuando pierden con Venezuela y se va Rueda”, afirma.

De todos modos, Díaz realizó una dura declaración y enfatizó que esta idea de querer sacarlo de Juan Pinto Durán es netamente por presión de algunos agentes, quienes desean poner a otro técnico.

Danilo Díaz dice que la ANFP debe operar con convicción en estos momentos (Photosport)

“La realidad, los hechos, la fuerza de los hechos y quienes vienen empujando que quieren poner otro entrenador. Yo creo que hay representantes que quieren poner a un entrenador. Vimos cómo se operó en el amistoso ante Paraguay en marzo”, manifestó el comunicador.

En el cierre, expresó que “el problema de Chile es de jugadores, hoy no estuvo Pulgar y se sintió”, para concluir.

¿Contra quién y dónde jugará Chile en la quinta fecha de las clasificatorias?

En noviembre próximo, se jugarán los últimos dos partidos del año 2023 rumbo al mundial de Norteamérica y en esa quinta jornada, La Roja recibirá a Paraguay en el Estadio Monumental el próximo jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas.