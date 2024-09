Danilo Díaz sentencia el futuro de La Roja: "Si Chile no le gana a Bolivia, no va al Mundial"

La Roja cayó ante Argentina en la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con este resultado, el combinado nacional se aleja de puestos de clasificación al Mundial de 2026, lo que incomoda a Danilo Díaz.

El reconocido periodista se enfocó en el próximo duelo de Chile: ante Bolivia en el Estadio Nacional. A través de los micrófonos de Radio ADN lanzó un duro mensaje.

“Sobre el cotejo del martes no hay discusión. O sea, 2+2 son cuatro. Si el martes Chile no le gana a Bolivia, no va al Mundial. El equipo no se podrá reacomodar, porque son los puntos que todos van a sacar”, comenzó señalando Díaz.

“Ricardo Gareca es un tipo de fútbol cuando dice: ‘los que están arriba son otra cosa, este es el campeón de mundo, nosotros vamos a ir en esa pelea de la mitad de la tabla'”, agregó.

“Si alguien no ha querido entenderlo, esa es la realidad. El entrenador de la selección chilena hoy lo dice y tiene toda la razón. Si Chile le gana a Bolivia, otra vez se meterá en esa discusión de la mitad de la tabla”, adelantó sobre el duelo.

La Roja cayó ante Argentina en Buenos Aires.

La Roja mendiga puntos

En dicha línea, aseguró que ese es el único camino para conseguir un cupo para el Mundial de 2026. Por el momento, Chile está lejos de la próxima cita planetaria, a disputarse en México, Canadá y Estados Unidos.

“Todos vamos a estar mendigando puntos. Esa es la verdad, hay que mendigarlo los puntos, sobre todo fuera de casa y tratar de conseguir algo”, concluyó el destacado comentarista deportivo.

Cuándo juega Chile

El próximo encuentro de La Roja será contra Bolivia. Dicho compromiso, válido por la octava fecha del proceso clasificatorio, se disputará el martes 10 de septiembre. Será desde las 18:00 horas en el Estadio Nacional.