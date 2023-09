Una dolorosa derrota sufrió la selección chilena en manos de Uruguay en Montevideo, en el inicio de las clasificatorias sudamericanas rumbo al mundial de Norteamérica 2026.

La caída por tres tantos a uno frente a la escuadra charrúa, solo trajo sinsabores y cuestionamientos varios hacia el técnico argentino, Eduardo Berizzo y ya existen voces quienes sostienen que es el momento justo para que el estratega deje su cargo, ya sea de manera voluntaria o forzada.

Bolavip Chile conversó con el periodista Danilo Díaz, quien sostiene que bajo ningún aspecto sacar al Toto sea la solución y que espera que esos comentarios sean planteados desde la rabia por la derrota.

“Plantear la salida del entrenador después del primer partido ante Uruguay, donde siempre se perdió, salvo ese empate con Marcelo Bielsa, resulta a todas luces un despropósito. Creo que debe haber algún interés por tratar de poner a alguien como entrenador, es posible, o también la frustración de una derrota fea ante un rival enormemente superior“, fue la primera reflexión del Tenor del Pueblo.

Ahondando en aquello, el comunicador recalca que es necesario conocer las realidades futbolísticas de ambos países. “Cuando uno ve dónde juegan los jugadores de Uruguay y dónde están los de Chile, o sea, es el parámetro inicial y plantear otra cosa, es de cabeza afiebrada”, aseveró.

¿Y si pierden ante Colombia?

La consulta ya está instalada y muchos cuestionan ¿Qué pasaría si Chile pierde ante la Selección Colombia? Para Danilo Díaz, sin duda que el cotejo es más que decisivo, pero no hay que perder el foco de la verdadera competencia que tiene La Roja que es pelear el sexto y séptimo puesto.

“Claro que es decisivo, pero es importante sumar. Chile tiene otra carrera que es la del sexo y séptimo lugar, creer otra cosa es desconocer la realidad del fútbol internacional. Chile en general ha sido un equipo bastante mejor que lo que refleja la liga, tiene un mejor equipo que la clasificatoria pasada, pero tiene un problema de individualidades y eso se sustenta con funcionamiento”, reconoció el comentarista de TNT Sports.

A su vez, el panelista de Los Tenores de Radio ADN argumentó que los últimos entrenadores han tenido resultados muy similares, pero que lo preocupante es que aún se dependa en extremo de Alexis Sánchez. “Después de Pizzi, pasó Rueda, pasó Lasarte y ahora Berizzo y los resultados han sido más o menos parejos. Chile sigue dependiendo de Alexis Sánchez como jugador desequilibrante, pero con él perdíamos igual, creo yo, quizás hubiese tenido un par de jugada de riesgo, pero no más que eso”, expresó el periodista.

Finalmente, haciendo una proyección de La Roja en este proceso, entregó las directrices respecto a los resultados que se deben conseguir para mantenerse ahí en la expectativa. “Los partidos que Chile tiene que sumar son con Venezuela y con la selección de Perú y con Colombia no puede perder el martes. Está cuesta arriba, pero Chile tiene que ser sexo o séptimo, esa es nuestra realidad. Lo demás, es no ver fútbol, como digo yo ver compactos y no partidos”, cerró Danilo Díaz.

Danilo Díaz expresó que Chile sigue dependiendo de Alexis Sánchez (Photosport)

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Chile en las eliminatorias?

Ahora La Roja tiene un segundo desafío, nada más ni nada menos que ante Colombia, este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental.