Una dolorosa derrota sufrió la selección chilena ante Uruguay por tres tantos a uno en su debut por las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, en el Estadio Centenario de Montevideo.

Y fue un partido complejo para La Roja, quienes terminaron cediendo ante la escuadra que dirige Marcelo Bielsa. Bolavip Chile conversó con el histórico relator deportivo, Vladimiro Mimica, quien dio cuenta que esperaba el resultado que se produjo en tierras charrúas.

“La verdad es que uno en muchas oportunidades quiere razonar con el corazón, pero con el corazón no se razona. Cuando yo decía que Uruguay era infinitamente superior quedó reflejado en la cancha“, reveló el querido narrador.

Sobre en qué puede mejorar este equipo, Mimica sostiene que bien poco se puede esperar, sobre todo cuando Vidal en poco rato le alcanza para ser la figura de La Roja. “El problema es que Chile no tiene más y cuando hablamos que Vidal se constituye en la figura jugando 20 minutos y que transformó a Chile en alguna medida, solo fue por el corazón que tiene. Yo decía ‘¿Cuándo llegará Chile y le va a ensuciar los guantes al arquero uruguayo?’ y Brayan Cortés fue figura evitando una goleada“, sentenció el comunicador.

Sobre si una derrota marcaría el fin de la era de Eduardo Berizzo, el relator entregó una muy fuerte reflexión. “Yo no se si es un tema de Berizzo. No se si viene Pep Guardiola, José Mourinho o Manuel Pellegrini le puedan sacar partido. Yo creo que hay un problema técnico, carecemos de buenos jugadores, vimos a Ecuador peleando mano a mano con Argentina luchando hasta el final”, aseguró.

Finalmente, criticó a algunos jugadores quienes no están en un nivel óptimo. “Tenemos un fútbol de nivel mediocre. Aránguiz está muy lejos de ser ese jugador importante en el mediocampo, Pulgar perdido en la cancha. No tenemos dónde echar mano y esperamos a un Alexis Sánchez para el partido ante Colombia que no está en su mejor forma física ni futbolística”, cerró Vladimiro Mimica.

“No tenemos dónde echar mano, solo esperamos a Alexis que no está bien”, señaló Vladimiro Mimica (Photosport)

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Chile en las eliminatorias?

Ahora La Roja tiene un segundo desafío, nada más ni nada menos que ante Colombia, este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental.