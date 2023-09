Este viernes, la Selección Chilena debutó con una derrota en las Clasificatorias Sudamericanas ante Uruguay por tres tantos a uno, en el Estadio Centenario de Montevideo.

Y las reacciones de los especialistas no se dejaron esperar tras esta dolorosa caída en el arranque del proceso. Uno de ellos, fue el ex mundialista, Miguel Ángel Neira, quien en diálogo con Bolavip Chile se mostró bastante decepcionado de la derrota del equipo nacional.

“Como habían estado los otros resultados, pensé que el partido iba a estar difícil para Uruguay, pero las velocidades son muy demasiado grandes”, fue la primera impresión de Neira.

Sobre a quiénes reconoce, el ex futbolista de Universidad Católica sentencia que “rescato al arquero (Brayan Cortés) y a Vidal, pero cuando Bielsa hizo los cambios, favoreció a Chile”, reveló.

Pero su reflexión principal vino contra Eduardo Berizzo y lo comparó nada más ni nada menos que con el entrenador de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, sobre todo por privilegiar a otros jugadores por sobre Lucas Assadi. “Mejor no opinar más de fútbol. Berizzo está igual que el entrenador de la U, ¿Cómo va a comparar a Valdés con Assadi? Valdés no hace nada, ningún pase, nada Juega en México, más encima. No se qué ven los entrenadores”, sentenció el ex seleccionado.

Finalmente, dijo que es obligación sacar los tres puntos ante Colombia, pero con un fútbol lento como el nuestro, poco se puede hacer. “Es obligación, no se puede pensar en otra cosa que no sea ganar. Está difícil, es lento el fútbol de Chile. Valverde se pasaba a todos, Darwin Núñez se los llevaba en velocidad, pero bueno, siempre ha sido así. Nada qué hacer”, cerró Neira.

Los dardos de Neira apuntan a Diego Valdés (Photosport)

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Chile en las eliminatorias?

Ahora La Roja tiene un segundo desafío, nada más ni nada menos que ante Colombia, este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental.