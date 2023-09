Dante Poli llama a la calma los hinchas chilenos por el regreso de Alexis Sánchez en La Roja: "Su jerarquía nos ilusiona, pero no es el salvador"

La Selección Chilena afina los últimos detalles para recibir esta noche a la Selección de Colombia en el Estadio Monumental, encuentro válido por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Tras la dura caída ante Uruguay, los hinchas chilenos piden a gritos un triunfo ante los cafeteros y ahora se comienzan a ilusionar con el posible regreso de Alexis Sánchez a la oncena estelar, quien ante los charrúas no pudo estar por problemas físicos.

Chile y Edurdo Berizzo se aferran al tocopillano | FOTO: Andres Pina/Photosport

Fue el propio Eduardo Berizzo quien confirmó ayer en conferencia de prensa que el Niño Maravilla está disponible para este trascendental duelo, por lo que se espera que el actual jugador de Inter de Milán sea de la partida.

En el programa Futuro Fútbol Club de Radio Futuro, el comentarista deportivo Dante Poli aplaudió esta importante noticia.

“Dado el contexto, es evidente que es irremplazable incluso en esta condición de no jugar hace tres meses, pero efectivamente lo aleja teóricamente de su mejor rendimiento y eso puede influir afectado por el nivel colectivo si no está en buen nivel”, aseveró el ex zaguero central.

Sin embargo, en el cierre de su comentario, el panelista de ESPN Chile le mandó un recado a los fanáticos de La Roja. “Su categoría y su jerarquía nos ilusiona, pero no es el salvador porque no es el jugador que viene con una continuidad permanente”, cerró.

¿CUÁL SERÍA LA POSIBLE FORMACIÓN DE CHILE PARA ENFRENTAR A COLOMBIA?

Eduardo Berizzo mandaría al terreno de juego a: Brayan Cortés en portería; Matías Catalán Guillermo Maripán, Gary Medel y Gabriel Suazo en la defensa; Víctor Méndez (Aránguiz), Erick Pulgar, Arturo Vidal y Diego Valdés en el mediocampo; Ben Brereton y Alexis Sánchez en la delantera.