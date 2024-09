Sorpresa generó la decisión de Ricardo de Gareca de sacar a Ben Brereton en el minuto 35 del compromiso entre la Selección Chilena y la Selección de Bolivia por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.

Esta situación hizo enojar a los hinchas chilenos en redes sociales, los cuales salieron a darle su respaldo y apoyo al ariete chileno-inglés.

Ahora, el delantero que fue suplente ante Argentina y ante Bolivia que vivió un triste desaire por parte del Tigre partió rumbo a Inglaterra para unirse a los entrenamientos del Southampton.

Davoo Xeneize reacciona a la situación que vivió Ben Brereton ante Bolivia

Pero esta situación ha dado vuelta al mundo. Tras el pitazo final, el streamer argentino Davoo Xeneize reaccionó a lo que fue el trámite del compromiso y la temprana salida del atacante de 25 años le llamó mucho la atención.

“Para. ¿Qué onda esto, amigos? ¿Esto fue un cambio táctico? ¿No se lesionó? Nooo, ¿en serio? Esto es una locura. Al minuto 34 saca a Brereton… No, para, esto es una banda. 34 minutos. No, pero lo mató a Ben Brereton. ¡Lo odia, lo detesta, no lo puede ni ver!”, apuntó.

Gareca se ganó las críticas de los hinchas tras sacar a Brereton | FOTO: Andres Pina/Photosport

Si esto fuera poco, el reconocido creador de contenidos trasandino salió al paso de la dura caída del Equipo de Todos ante los Altiplánicos.

“¿Qué pasó con Chile, amigos? ¡Perdió de local con Bolivia, que no ganaba hace 31 años! Lo peor es que hace unos días dije que los chilenos estén tranquilos, que irían al próximo Mundial y que confiaran en Ricardo Gareca”, remató.

Lo que viene para La Roja

La Roja se volverá a juntar en octubre para enfrentar a Brasil en el Estadio Nacional y luego visitar a Colombia en la calurosa ciudad de Barranquilla.