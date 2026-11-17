Un viejo conocido apareció en el radar de la Selección Chilena de cara al Mundial 2030: "Le ha comentado a su entorno que...", avisan.

Un inesperado nombre comenzó a rondar en las últimas horas como posible candidato para asumir la banca de la Selección Chilena, en medio de la búsqueda de un nuevo entrenador para el ‘Equipo de Todos’.

Tras la salida de Ricardo Gareca y el posterior interinato de Nicolás Córdova, en la ANFP siguen evaluando alternativas para encabezar el proceso rumbo al Mundial de 2030, con varios nombres sobre la mesa.

Jorge Sampaoli llevó a Chile al Mundial 2014 y ganó la Copa América 2025 (Photosport).

Esta vez, uno que apareció en el radar de manera sorpresiva fue el nombre de Jorge Sampaoli, entrenador que llevó a La Roja a conquistar la Copa América 2015 y que también dejó una importante huella en el fútbol chileno al conseguir un tricampeonato y la Copa Sudamericana 2011 con Universidad de Chile

La información fue revelada por el periodista Pablo Ramos, quien a través de su cuenta de X aseguró que el casildense tendría intenciones de regresar a La Roja.

“Como contamos en SportsCenter de ESPN, Jorge Sampaoli le ha comentado a su entorno su deseo de volver a dirigir la selección chilena. Incluso, ha manifestado que, si lo contactan, ya no sería un obstáculo el juicio contra la Federación”, publicó.

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Como contamos en @SC_ESPN, Jorge Sampaoli le ha comentado a su entorno su deseo de volver a dirigir la selección chilena. Incluso, ha manifestado que, si lo contactan, ya no sería un obstáculo el juicio contra la Federación. pic.twitter.com/yklUpNY0IS — Pablo Ramos (@pabloramosg) November 17, 2026

Los otros candidatos a La Roja

Hace unos días se reveló que uno que agarró fuerza para llegar al banco de Chile era Gustavo Álvarez, extécnico de Universidad de Chile y actualmente en Liga de Quito, quien aparece entre las opciones que interesan en la Gerencia de Selecciones.

Sin embargo, la prioridad para Felipe Correa sería Manuel Pellegrini a la espera de la decisión que tome la nueva Federación. Además, se mencionó un tercer candidato que se maneja bajo estricta reserva, por lo que la posibilidad de Sampaoli abre una nueva interrogante.

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A ese escenario se suma la información entregada por el periodista Rodrigo Hernández en Radio ADN, quien señaló que la ANFP estaría realizando gestiones para intentar convencer a Marcelo Bielsa.