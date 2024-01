Raúl Toro destroza a La Roja Sub 23 tras la caída ante Perú: “Hace tiempo no veía a un equipo tan malo”

La Roja Sub 23 de Nicolás Córdova jugó un horrendo partido ante Perú y la Selección Chilena perdió por 1-0 en el debut del Preolímpico en Venezuela.

Córdova asumió la culpa y, además, responsabilizó al mal estado de la cancha no poder hacer su juego. Más allá de sus razones o posibles excusas, un histórico DT del fútbol chileno le enrostró la caída.

El DT Raúl Toro, en diálogo con Bolavip, fue tajante a la hora de evaluar a La Roja Sub 23 y no se guardó nada en su análisis.

“Hace tiempo no veía a un equipo que tan malo como este Chile. Hace tiempo no veía a una Selección así. Además, los peruanos vinieron con 8 titulares menos. Es inaceptable la derrota”, expresó Toro.

Raúl Toro no queda conforme con la actuación de La Roja Sub 23 (Carlos Parra / Comunicaciones FFCh)

Toro también fue claro a la hora de vaticinar que puede pasar con Chile Sub 23 en el Preolímpico. La esperanza para el ex DT de Audax no es la mejor.

“Le tengo poca fe al equipo. Primero, la materia prima no es buena y segundo el técnico menos”, añadió Toro.

¿Qué crítica hace Raúl Toro a Nicolás Córdova tras la caída de La Roja Sub 23 en el Preolímpico?

Raúl Toro fue honesto y aprovechó el diálogo con Bolavip para liquidar a Nicolás Córdova. El ex estratega audino no tuvo pelos en la lengua para lapidar al estratega que, además, es postulado a La Roja Adulta.

“Uno debe revisar donde estuvo. En Palestino le fue más o menos y después lo echaron. Después se fue a Wanderers y descendió. Se fue a Perú y le fue mal. Se fue a Medio Oriente y salvó a un equipo el último partido y casi desciende”, sentenció.

Una frase que lanza Toro casi en el epílogo de la conversación es elocuente: ” En su currículum (de Nicolás Córdova) siempre la ha ido mal”, adicionó.

¿Hay fe en La Roja Sub 23 pensando en el futuro?

Toro también aprovechó de entregar su pensamiento sobre lo que él considera que puede ocurrir con Córdova y su Roja Sub 23.

“Me gustaría preguntarle a Pablo Milad por qué esa elección (…) Antes, nosotros teníamos a técnicos de renombre. Por ejemplo, Andrés Prieto era una enciclopedia, lo mirábamos con admiración y eso nos falta, técnicos así”, manifestó.

En el final, Toro es claro. “Hay técnicos que pueden hacer esta pega, pero lamentablemente hoy dimos un paso enorme hacia atrás”, terminó.