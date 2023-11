Eduardo Berizzo no se ha logrado consolidar en el banco de la Selección Chilena y en cada partido de La Roja, el Toto es blanco de críticas. La animadversión hacia el DT es clara y, por ejemplo, eso ocurrió en casi todos los partidos de la Sub 23 en los Juegos Panamericanos.

La situación tiene cansado, aburrido y chato al DT de La Roja, quien clama por respeto a su cometido en el elenco nacional. Por ello, Berizzo aprovecha de apoyarse en una de las frases de otro entrenador vilipendiado en el fútbol chileno: Mauricio Pellegrino.

“¿Por qué hablamos del trabajo de otro con tanta liviandad? Quedarse sin trabajo es una cuestión compleja para cualquiera. A mí me gustaría poder encontrar un respeto, como dijo Pellegrino, que no es nada agradable no tener trabajo, pero más desagradable es escuchar a otros pedirte que te quedes sin trabajo”, disparó Berizzo.

Las críticas tienen aburrido a Berizzo, quien también disparó ante los periodistas presentes en la rueda de prensa. “Si invertimos la dirección de esta crítica y les digo a ustedes (periodistas) que pierden su trabajo mañana, porque se equivocaron en un análisis, porque llegaron tarde a una conferencia, porque le erraron en la elección de la nómina, dicen nombres y yo digo otros. 25 despidos”, añadió.

Berizzo está chato de las críticas en La Roja (Photosport)

Berizzo muestra su rabia por los constantes ninguneos que sufre y, finalmente, lo hizo público a horas del partido ante Paraguay en el Estadio Monumental pactado para el jueves a las 21:30 horas.

“Me indigno, pero no sólo por que el resultado te interrumpa un proceso, si no por la liviandad con la que que toda la gente pueda hablar de tu trabajo“, adicionó.

Aburrido de los malos tratos

Berizzo es un tipo calmo, paciente y que marca distancia con la prensa. Eso es claro. Él sabe que su trabajo es de exposición. Sin embargo, él sólo pide respeto hacia su persona y su cuerpo técnico en La Roja.

“Evidentemente estamos expuestos, porque realizamos un trabajo público, pero no deberemos permitirnos cosas que tienen que ver con la buena fe o con ser honestos profesionalmente. Jamás podría opinar por lo que dice un colega”, sentenció Berizzo.

Incluso, el Toto fue claro al decir que “tampoco critico el análisis de un periodista y mucho menos me atrevería a sopesar o recomendar que alguien se quede sin trabajo, es algo delicado (…) No deberíamos tomarnos con tanta ligereza, menos hablando de que otro se quede sin trabajo”.