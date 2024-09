Ricardo Gareca sigue recibiendo duras críticas luego de la amarga derrota de La Roja a manos de Bolivia. El técnico de la Selección Chilena fue apuntado por la crítica por el polémico cambio de Ben Brereton, quien fue suplido en el primer tiempo por Vicente Pizarro.

Muchos hablaron de que el “Tigre” tenía, supuestamente, algo personal con Ben, sin embargo, Patricio Yáñez echó por tierra esa teoría.

En el podcast El Camarín del Pato, el exjugador de Colo Colo y de La Roja dijo: “Qué problema personal puede tener Gareca con Brereton. Si la convocatoria la hiciera el público o los dirigentes y la imponen, está bien. Pero lo convocó él. No puede haber nada personal“.

En ese sentido, el “Pato” agregó: “Si no te gusta, no lo llamas. Si encuentras que no tiene nivel, no lo llamas nomás. Así como dejó de llamar a Zavala, como dejó de llamar a Bolados, como dejó de llamar a Guerrero y Pérez“.

Finalmente, el hoy comentarista remató diciendo: “Si yo tengo algo personal con un jugador, no lo convoco. No lo llamo. ¿Por qué me voy a ganar un problema? Todos los jugadores convocados en esta pasada, incluyendo los lesionados que lamentablemente no estuvieron, son del gusto de Gareca”.

¿Cuándo volverá a jugar La Roja de Ricardo Gareca?

Luego de esta desastrosa doble fecha clasificatoria, donde La Roja cayó por 3 a 0 ante Argentina y luego 2 a 1 con Bolivia, el equipo de todos debe dar rápidamente vuelta la página y enfocarse en los partidos del siguiente mes.

Ricardo Gareca deberá pronto comenzar a trabajar en la próxima doble fecha clasificatoria (Foto: Andres Pina/Photosport)

El 10 de octubre, la Selección Chilena enfrentará a Brasil en el Estadio Nacional, mientras que el día 15, deberá viajar hasta Colombia para medirse ante los “Cafetaleros”.