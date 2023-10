Matías Catalán es uno de los nuevos jugadores que toman importancia y relevancia para el técnico Eduardo Berizzo en la Selección Chilena. El chileno argentino está enfocado en aprovecha su gran oportunidad en La Roja. El Toto se la jugó por él y ahora el futbolista de Talleres de Córdoba es uno de los elementos importantes.

El nuevo papel del “Cata” no es menor ya que sobre sus hombros recae la responsabilidad de reemplazar a un histórico jugador: Mauricio Isla. Pese a que el “Huaso” está mostrando un tremendo nivel en Independiente, Berizzo confía en el nacionalizado chileno para suplirlo en esa posición.

Desde hace una década, Catalán está en la órbita de Chile. Primero, el ex trabajador del staff de Jorge Sampaoli, Ricardo García, ubicó al futbolista por Facebook. Posteriormente, en 2019, con Reinaldo Rueda en la banca, el futbolista cuando militaba en Atlético San Luis en México estuvo a un tris de volver.

Sin embargo, Rueda se enojó por qué uno de sus agentes contó la situación antes de tiempo y eso coartó al futbolista en su misión de llegar a la Roja. Cuatro años después, Catalán al fin conquistó el corazón de Berizzo y su misión es ser el nuevo lateral derecho de la Selección.

Matías Catalán es la nueva y naciente figura de la Roja (Photosport)

¡Todo sea por Chile!

Matías Catalán para jugar por Chile tiene que hacer una movida en su posición. El jugador de Talleres de Córdoba en Liga Profesional Argentina actúa, hace varios meses, como central del cuadro de la “T”. Acá, para estar en La Roja debe volver a sus orígenes y ser lateral derecho. Al menos, en su ADN está el conocimiento de ese puesto y no le incomoda para nada. Ante Colombia, Catalán fue la única figura del equipo y se echó al bolsillo a Luis Díaz.

“En Talleres me toca jugar más de central, pero durante toda mi carrera he jugado de lateral. Es un puesto que lo conozco bien, así que no tengo problema en actuar allí“, dijo Catalán en rueda de prensa.

Sobre lo que le pide en la cancha Berizzo, Catalán admitió que “el técnico me pide pasar con criterio hacia el ataque. Me hace énfasis primero en marcar y luego que me suelte cuando tengamos el balón”.

Amor por su segunda patria

Matías Catalán nació en Mar del Plata en Argentina y tiene la nacionalidad chilena a través de su padre Claudio. El lateral está enfocado en poder mostrar sus cualidades absolutas con la Roja. En lo emocional, el Cata sabe que era lo que él quería durante toda su vida.

“Lo esperé mucho, de verdad. Sabía que haciendo las cosas bien en mi club, en algún momento me iba a tocar esa posibilidad. Hoy trato de disfrutarlo al ciento por ciento“, sentenció.