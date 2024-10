Marcelo Bielsa está en el ojo de la polémica en Uruguay debido a una acusación realizada por Luis Suárez. El “Pistolero” reveló días atrás supuestos problemas del “Loco” con personal del Complejo Celeste, así como también detalles de la interna del camarín charrúa.

Parte de las declaraciones del delantero del Inter de Miami, fueron: “Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar. Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba“.

Si bien gran parte de los fanáticos de la celeste no estuvieron de acuerdo con su máximo goleador, el actual capitán de la Selección Uruguaya, Federico Valverde, ratificó los dichos del jugador.

“Lo que dijo Luis es todo verdad. Jamás mintió y jamás dijo cosas que no eran. No exageró en ningún momento, dijo las cosas como son“, aseguró.

La fea anécdota de Pancho Sagredo con Marcelo Bielsa

Si bien en Chile Marcelo Bielsa es prácticamente un ídolo, ya que ningún jugador o exjugador de La Roja ha recriminado su forma de ser o de trabajar, sumado a sus éxitos con el equipo de todos, hubo alguien del medio local que le cayó con todo.

Francisco Sagredo, comentarista de Radio Agricultura, reveló una anécdota que tuvo con el “Loco” durante su estadía como DT de la Selección Chilena, precisamente cuando acababa de llegar al país.

“Pancho”, reveló que en 2007, le hizo llegar unos videos a Bielsa: “Yo le hice un favor a él y me llamó por teléfono, esto el año 2007. Me dice ‘lo llamo porque estoy en deuda con usted'”.

Marcelo Bielsa sigue ganando detractores

Allí, reveló que el rosarino le consulta: “¿Cuánto calza usted? o ¿Qué jugador de la Selección le gusta?”, a lo que Pancho le contestó: “Me gusta Arturo Vidal pero usted no lo pone mucho”.

En resumen, a Sagredo le llegó un paquete al canal donde trabajaba en ese entonces de parte de Bielsa. Era una camiseta del “King”. Hasta ahí, noble gesto del “Loco”.

El Lado B del “Loco” Bielsa

Si bien los gestos de Marcelo Bielsa son reconocidos, desde hace días comenzaron a revelarse varios puntos oscuros de su forma de actuar. Pancho Sagredo reveló uno más de ellos.

“Cuatro días después. Ese fin de semana voy a Argentina y estaba con Laura mi hija en brazos. No tenía más de un año. Veo a Bielsa en el mismo sector que estaba yo. Me acerco a saludarlo y digo como este es medio raro, ‘iré con la Laura para que sea más abierto'”, declaró.

Ante ello, el periodista añadió: “Le estiro la mano y le di las gracias, miró hacia abajo y me dejó con la mano estirada… La misma persona que me había llamado cuatro días atrás para darme las gracias. Entiendo la locura, pero no se puede justificar”, cerró.