El DT de la selección chilena debe decidir a quién pondrá en el once por la lesión de Diego Valdés.

Chile tiene poco tiempo para sacudirse del debut con gusto a poco que le quedó luego del empate sin goles ante Perú porque el martes tiene un compromiso -en el papel- mucho más difícil que el Clásico del Pacífico, cuando se vea las caras otra vez con Argentina, la que llega esta vez con el título de campeón del mundo.

Como el equipo chileno dejó muchísimas dudas, lo lógico sería que el entrenador Ricardo Gareca hiciera cambios en su once, uno es obligado por la lesión de Diego Valdés, pero más allá de eso está la duda si entrará o no Darío Osorio, el que tuvo pálidos 45 minutos ante los del Rimac.

BOLAVIP conversa con el campeón de la Copa Sudamericana con Universidad de Chile, Marcos Gónzalez, el que no tiene ninguna duda respecto a lo que debe hacer el estratega nacional.

“A mí me gustan Rodrigo Echeverría y Darío Osorio, y todo dependerá del entrenador, porque si quiere más toque y posesión, va a poner a Marcelino Núñez, pero el que no está en discusión es Osorio. Osorio debe estar sí o sí, la duda de Marcelino o Echeverría la entiendo, pero Darío no, él debe jugar”, asegura el Lobo del Aire.

Respecto a lo que viene para la selección chilena, González cree que todo dependerá del estratega. “La tarea es para Ricardo Gareca, porque los jugadores ante Perú intentaron hacer lo que habían entrenado, el técnico no hizo grandes cambios, no modificó la estructura, al revés de los peruanos, ahora es un problema del DT”, afirma.

Marcos González exige a Darío Osorio como titular.

Sobre el empate con Perú, el formado en la U es concluyente en el sentido de que “el conjunto en general no pudo acomodarse, sobre todo en el segundo tiempo, para mí Chile fue mejor en la primera tarde, y después Perú mejoró El problema es que esperábamos mucho más, luego de la victoria ante Paraguay las expectativas eran altas”.