La selección chilena ya trabaja en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán con miras a los duelos por las clasificatorias sudamericanas ante Brasil como local y Colombia en condición de visitante.

Y una de las grandes interrogantes que debe resolver el entrenador, Ricardo Gareca es quién será el reemplazante del suspendido y liberado Gabriel Suazo, tras sufrir algunos problemas físicos.

Las opciones son dos, Thomas Galdames y Marcelo Morales. El Shelo, está viviendo su primera citación en la Roja adulta y se le presenta esta gran posibilidad.

BOLAVIP CHILE conversó con el ídolo de Colo Colo, Gabriel Mendoza y contra todo pronóstico, sostiene que el elegido por el Tigre debe ser el zurdo de Universidad de Chile para jugar ante la Verdeamarelha.

“Yo creo que lo que está haciendo Gareca y si quiere renovar, debe probar con Morales”, sostuvo el Coca, que agrega que si bien el ex Unión Española puede tener más roce, hay que jugársela con elementos más jóvenes.

“A Galdames ya lo hemos visto, tiene experiencia internacional, pero creo que si quiere dar tiraje a la chimenea, que es lo que está haciendo, se la tiene que jugar por Morales”, puntualizó el campeón de América.

¿Quién debe ser el capitán de la selección chilena?

Otro tema es saber quién será el capitán de La Roja. A las ausencias de Alexis Sánchez por lesión y la no convocatoria de Mauricio Isla, el ex lateral no tiene dudas y da el nombre de quien debe portar la jineta.

“(Eduardo) Vargas tiene que ser, porque es el que viene de la Generación Dorada, está en cancha y por lo que ha hecho se lo merece, aunque no hable, es el hombre que impone respeto”, cerró el Coca Mendoza.

Mendoza defendiendo a La Roja (Archivo)

¿Cuándo juega Chile ante Brasil?

El siguiente duelo de La Roja será contra Brasil. Se disputará el jueves 10 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional. Válido por la novena fecha del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2026.