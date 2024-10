La selección chilena ya comenzó los trabajos con miras a los duelos de las clasificatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de México-Canadá-Estados Unidos 2026, que en esta fecha doble de octubre tendrá como rivales a Brasil como local y Colombia en condición de visitante.

Tarea titánica para el entrenador, Ricardo Gareca, ya que Chile está penúltimo en la tabla de posiciones y lejos de los puestos de clasificación. Algo, que desde luego complica a los nacionales, porque todo va de la mano de situaciones extrafutbolísticas repercuten en la cancha.

Así, lo manifestó Jorge Valdivia, quien en ESPN dio cuenta de los problemas que pueden tener algunos jugadores, “cuando la cabeza no está conectada con los pies, muchas veces esa confianza que es propia del éxito del jugador, hace que el pase sea malo, que el jugador se esconda y que no aparezcan los liderazgos”, dijo el Mago.

Fue ahí en instante, en que el mundialista mandó un feroz mensaje a todos los futbolistas de La Roja. “Más allá de la jerarquía o calidad que hay entre una selección y otra, uno espera ese amor propio por la camiseta, por la profesión y porque ya está bueno, es suficiente creo yo, que se le venga a faltar el respeto a la selección acá en Chile”, expresó de manera tajante.

Valdivia: “Que Chile haga lo de Paraguay”

También, el ahora comentarista afirmó que los nacionales no pueden dar la idea que el duelo está entregado, porque el rival no perdona en esta instancia, como Brasil, un fútbol que él, conoce de sobra.

“Es importante el mensaje y que los oponentes entiendan que el partido no será fácil y esta selección muchas veces, sí le ha dado a entender al oponente que el partido sí se le puede dar fácil, Bolivia con nada te ganó el partido”, manifestó.

Agregó, que la idea es que Chile no espere, si no que presione al Scratch y que realice lo mismo que la selección paraguaya, en la última caída brasileña. “Juega mucho el tema confianza, emocional, lo futbolístico y las ideas deben aparecer. Será importante que Chile salga a presionar, que presione en la mitad de cancha. Es ahí, donde Paraguay marcó diferencias en el último partido. Presionó, pegó cuando había que hacerlo, no dio espacios y cuando Brasil intentó con balonazos largos, la defensa estaba bien posicionada”, recalcó.

Finalmente, instó a La Roja a mantener siempre la concentración. “Chile debe tener claro que no hay que dar espacios a los jugadores brasileños, porque marcan diferencias”, concluyó Valdivia.

Paraguay dio la idea de cómo jugar ante Brasil, dijo el Mago Valdivia (Getty Images)

¿Cuándo juega Chile ante Brasil?

El siguiente duelo de La Roja será contra Brasil. Se disputará el jueves 10 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Estadio Nacional. Válido por la novena fecha del proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2026.