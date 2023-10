La Selección Chilena vivirá un partido especial para todos los amantes del fútbol. La Roja enfrentará mañana, desde las 21 horas, a la Selección de Perú en el Estadio Monumental. El Clásico del Pacífico tiene una trascendencia única e inigualable por todo lo que arrastra tanto futbolística como políticamente este partido.

Además, el morbo es que Eduardo Berizzo tiene que saber ganar con el equipo chileno, ya que su posición al mando del equipo está en jaque. Hace algunas horas, el exjugador de la Sub 17, Dante Poli, en ESPN Chile lanzó una atómica frase que incendió todo.

“Nunca lo consideré como un clásico tan relevante ni importante. Todavía, lo siento así debe ser de alguna manera porque hubo ciertas diferencias desde lo futbolístico y cierta hegemonía chilena”, disparó.

Ante ello, el ex Mundialista en España 82, Mario Soto, salió a responder a Poli y no está de acuerdo, para nada, con las palabras del ex Universidad Católica. “No sé si se equivoca. Es su opinión. No comparto su opinión, pero es un partido único y hay que jugarlo. Dante jugó instancias importantes, sí, pero hay jugadores en Chile que tuvieron instancias superiores a él”, respondió Soto en Bolavip.

Chile y Perú siempre protagonizan duros partidos en el Clásico del Pacífico (Photosport)

Soto sabe sobre la importancia de estos compromisos y siente que el mote de “clásico” sólo se lo puede dar la fanaticada y ningún comentarista tiene la potestad de poder bajarle el perfil a un partido, que ha definido -incluso- pasajes rumbo al Mundial.

“El Clásico no lo dice usted, ni yo, ni él ni nadie. La gente lo denomina así. Siempre la asistencia de público al partido siempre es la máxima, estadio lleno generalmente. Es un partido único, tiene trascendencia, tiene un contexto de todo tipo y jugar un partido así tiene muchas cosas emotivas“, agregó Soto.

¡Siempre es un clásico!

Mario Soto disputó varias veces un partido ante Perú. El ex zaguero histórico de la Selección Chilena jugó un Mundial, disputó dos procesos de Clasificatorias rumbo a España y también a México 86.

Como conocedor del fútbol chileno y de defender en instancias superiores a Chile, Soto es claro y siente que este partido ante los peruanos va mucho más allá y que no se le puede dar otro tinte.

“Chile tiene con Perú muchas cosas. Va más allá del partido de fútbol. Es como la U con UC. Son los dos universitarios, están cerca y es denominado un clásico acá en Chile”, terminó.

¿Qué viene para La Roja después del partido ante Perú?

La Roja deberá viajar hasta Venezuela para enfrentar a los llaneros el 17 de este mes. Posterior a eso, en noviembre, recibirá la visita de Paraguay en Santiago y viajará posteriormente hasta la altura de Quito para desafiar a los ecuatorianos.