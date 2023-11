Chile aseguró al menos dos medallas en el fútbol. Esto porque la selección masculina y femenina llegaron a la final de los Juegos Panamericanos 2023. Sin embargo, la rama femenina liderada por Luis Mena no podrá contar con su máxima exponente como Christiane Endler.

La portera decidió retirarse de la Roja y ahora deberá retomar los entrenamientos del Lyon. Decisión que fue comentada por Brayan Cortés, quien tras superar a Estados Unidos en la semifinal masculina, se refirió a su decisión de colgar los guantes por Chile.

“Es una pena porque es una gran arquera. Lo ha demostrado en toda su trayectoria en la selección y en cada club que ha jugado”, reconoció el portero y capitán de la Roja sub 23 a Bolavip.

Cortés aclaró sobre Endler que “es su decisión y no me meto más allá”. Pero puntualizó que “me quedo con los grandes recuerdos que dejó en la Roja. Ahora le deseo lo mejor para ella y la selección en la final”.

Brayan Cortés quiere el Oro

Ahora Brayán Cortés da vuelta la página tras la victoria frente a Estados Unidos y se enfoca en la final de este sábado. “Vinimos por esto. Tenemos grandes jugadores. Nos quedan 90 minutos para ganar la medalla de Oro que nosotros queremos”, aseguró el portero de Colo Colo en conversación con BV Chile.

“Tenemos una idea de juego clara. Aún no hemos ganado nada, pero estamos preparados para jugar contra cualquier rival”, sentenció. Cabe consignar que la final del fútbol está fijada para el sábado 4 de noviembre a las 20:00 horas. Chile jugará con el ganador de México vs Brasil.