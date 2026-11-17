Este es el jugador de la Selección Chilena más criticado en el primer tiempo ante Colombia.

La Selección Chilena en estos momentos está disputando un importante duelo amistoso ante Colombia, en lo que es el segundo duelo del equipo de todos en esta Fecha FIFA y en donde Nicolás Córdova busca sumar una victoria en casa.

Dentro de lo que es este disputado duelo que se mantiene sin goles, sin dudas que este encuentro ha generado bastante atención entre los fanáticos de la Selección Chilena.

En estos primeros 45 minutos, los hinchas de La Roja no solo se hacen sentir en el Estadio Monumental, si no que también en las distintas redes sociales, en donde han ido dejando su reflexión de lo que ha sido este partido.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de la Selección Chilena que ha estado en la mira por parte de los hinchas por lo que ha sido su nivel en el campo de juego, generando diversos comentarios y críticas entre los fanáticos.

Pizarro el apuntado por los hinchas

Pizarro es el más criticado en La Roja | Foto: Photosport

El jugador que ha concentrado parte de las críticas de los hinchas es el volante Vicente Pizarro, quien no ha logrado convencer completamente a los fanáticos de La Roja por lo mostrado durante esta primera mitad ante Colombia.

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“Pizarro hijo no es ni la uña de su papa Jaime Pizarro,no se como lo llaman a estos partidos”, indició uno de los hinchas de la Selección Chilena a través de redes.

“Si no fuera por el apellido, Pizarro no estaría ni en la banca de la selección”, fue lo que comentó otro fanático

Para la segunda parte del compromiso, Pizarro buscará mejorar su imagen y elevar su nivel para ayudar a La Roja a conseguir un buen resultado en este amistoso ante Colombia.

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