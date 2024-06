Esteban Paredes: "Marcelo Bielsa no tenía amigos en la Selección, eso lo diferencia harto de Sampaoli"

Esteban Paredes, histórico goleador de Colo Colo y del fútbol chileno, habló sobre las diferencias que hubo entre dos de los más destacados DT’s de La Roja en el último tiempo.

En conversación con La Tercera, el “Bendito del área” se refirió a Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, con quienes logró defender la camiseta de Chile en sus respectivos períodos.

“Bielsa no tenía amigos en la Selección, eso lo diferencia harto de Sampaoli“, dijo de entrada Esteban Paredes

Además, destacó lo que diferenciaba al “Loco” del resto de sus entrenadores: “(Con Bielsa) Era un equipo muy agresivo, muy intenso. Cuando se perdía el balón había que recuperarlo lo antes posible, en seis o siete segundos. Y atacaba por las bandas”.

Marcelo Bielsa hoy dirige a la Selección Uruguaya en la Copa América 2024

Esteban Paredes destaca las locuras de Bielsa

“Me mostraba videos de 1 minuto 20 segundos, o 1 minuto 40 segundos, pero no mostrando lo malo. Siempre me mostró lo bueno que yo hice. Eso me decía que lo tenía que repetir 10 o 15 veces por partido”, resaltó el otrora goleador del “Cacique”.

Aquello es parte de una nueva docuserie que estrenarán La Tercera y La Cuarta, llamada “Colgar los Botines Dorados”.

En ella, seis exfiguras de La Roja, entre ellas Esteban Paredes, dan su testimonio de cómo Chile logró sus mayores logros en el fútbol, de la mano de figuras como Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli.

El teaser de “Colgar los Botines Dorados”