Ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en La Roja ningunea el empate de Venezuela a Brasil: "Estaban a media máquina, yo nunca vi a Neymar..."

La Selección Chilena visitará este martes 17 de octubre a la Selección de Venezuela el Estadio Monumental de Maturín, partido de suma importancia para ambas escuadras en sus aspiraciones de seguir soñando con la clasificación al Mundial 2026.

La Vinotinto llega con la moral en alto tras el heroico empate logrado en los minutos finales ante Brasil, todo gracias al golazo anotado por el delantero Eduard Bello.

Pero para el ex ayudante de Juan Antonio Pizzi en el Equipo de Todos, Manuel Suárez, esta igualdad es solo un espejismo de lo que puede mostrar hoy el equipo dirigido por Fernando Batista.

“Sobre el empate entre Venezuela a Brasil, con mucho respeto lo voy a decir pero me parece que los brasileños estaban a media máquina. Yo nunca vi a Neymar driblear tan lento a alguien por ejemplo, entonces no nos nublemos con los resultados”, enfatizó en el programa radial Metrópolis AM de Radio La Clave

Pese a eso, el ex entrenador del Cortuluá de Colombia tuvo palabras de buena crianza para lo que ha visto de esta nueva Venezuela.

“Me ha sorprendido esta Venezuela de todas las anteriores, me ha sorprendido desde la forma, desde la intensidad y el orden. Es la mejor que he visto desde lo que me acuerde de las Clasificatorias”, remató.

¿A qué hora juega La Roja?

La Roja y la Vinotinto se mostrarán los dientes por la cuarta jornada de las Clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026 este martes 17 de octubre a las 18:00 PM de Chile continental.

Lo que se le viene a Chile en noviembre

El plantel de la Roja se volverá a juntar la segunda semana de noviembre para preparar el duelo ante Paraguay en el Estadio Monumental y después visitar a Ecuador en la siempre difícil altura de Quito.