Eduardo Berizzo no lo ha pasado bien en los últimos días al mando de la Selección Chilena Sub 23 en los Juegos Panamericanos. El público tanto en Viña del Mar como ayer en Valparaíso hicieron sentir su descontento con el Toto y lo pifiaron a más no poder. Sin embargo, no todo el mundo del fútbol chileno está de acuerdo con eso.

El ex DT de La Roja, Jorge Garcés, ha visto los partidos in situ y ha sentido la expresión de la hinchada por Berizzo. El “Peineta” sabe que todo lo que genera cambios genera molestia, pero le da su espaldarazo y apaña las decisiones del cuerpo técnico.

“Eso se ha generado por el comportamiento de la Selección Adulta, sin duda. Yo converso y converso con gente y no es que quiera justificar a Eduardo, pero el tema es que se está produciendo un recambio necesario, absoluto, lógico y ese recambio no puede llegar de la noche a la mañana“, sentenció Garcés en Bolavip.

Además, el ex técnico de Chile agregó que “estos cambios requieren tiempo para concretarse como todos esperamos. Hay chicos nuevos que vienen llegando y no son los jugadores que se están yendo”.

Jorge Garcés le da su espaldarazo a Eduardo Berizzo (Photosport)

Peineta apañador

Jorge Garcés siempre es justo en sus conceptos y siente que Berizzo no lo pasa bien, aunque resalta que la Sub 23 de Chile va en franca mejoría pensando en lo que se avecina.

El ex DT de Wanderers y Deportes Concepción siente que el partido tuvo de todo ante los uruguayos, pero que fue bien ganado por la Roja de Berizzo.

“Fue complicado el partido con Uruguay. Poco espacio, muy compacto ambos equipos en sus líneas, equipos cortos, bien neutralizados, de mucho roce, de poco fútbol y justamente por eso, porque se generaron pocos espacios”, agregó.

Feliz con el “Monito”

El Peineta Garcés también aprovechó para hacer una rápido barrido sobre los mejores jugadores que se suben al podio de Chile ante Uruguay.

“El primer tiempo de Chile justifica el triunfo. Para mí, la figura de este equipo es Alexander Aravena y también la última línea“, manifestó el ex DT de Chile.

Además, en esa línea, Garcés remató con “muy bien los centrales Zaldivia y Villagra. Los laterales también y no hubo mayores zozobras”.