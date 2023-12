La selección chilena pasa por un complejo momento en la parte baja de las Eliminatorias. A esto se suma que no hay entrenador para reemplazar a Eduardo Berizzo ni una variada camada de jugadores donde la generación dorada ya quema sus últimos cartuchos.

Bajo este escenario todo indica que Ricardo Gareca asoma como el as bajo la manga de la ANFP. Opción que reúne apoyo tras lo realizado con la selección de Perú.

Por lo mismo una voz autorizada como Marco Antonio Figueroa analizó en conversación con Bolavip Chile lo que sería este proyecto en Chile. “A mí me hubiese gustado, como lo dije miles de veces, un técnico chileno porque conoce el medio. Conoce a los jugadores. Pero Gareca tuvo buenos años en Perú”, explicó de entrada el ahora entrenador de Nicaragua.

Tras ello, el Fantasma alertó sobre los puntos que tendrá que considerar el ‘Tigre’ en caso de aceptar la propuesta de Pablo Milad. “No sé si tendrá la misma materia prima como en Perú. Ahora si lo dejan trabajar puede ayudar al fútbol chileno. De eso no cabe duda. Pero primero tiene que llegar y le tiene que gustar el desafío. No hay muchos jugadores de experiencia los que están aportando y deberá apostar por los jóvenes”, alertó Figueroa.

El momento del fútbol chileno

En este complejo presente, Marco Antonio Figueroa también recalcó que el problema del fútbol chileno va más allá de lo que ocurre con la selección adulta. Por lo mismo apuntó a que hay que trabajar desde el fútbol formativo para volver a retomar el nivel que llevó a Chile a codearse con las selecciones más competitivas del mundo.

“Hoy en día hay muchos jugadores jóvenes que son interesantes. Pero hay que trabajarlos mucho para que no se crean el cuento. Le damos mucha prensa y luego fracasa cuando van a otro lado”, lanzó el entrenador de 61 años.

El Fantasma Figueroa analizó en Bolavip Chile el presente del fútbol chileno (Foto: Photosport)

“La formación va con lo que hace cada club. En los clubes que estuve lamentablemente se dejó de formar jugadores. Los Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Eduardo Vargas y Gary Medel dejaron de ser formados. Redujeron costos en el primer equipo y la formación. Eso fue un error grave”, sentenció Figueroa fiel a su estilo.