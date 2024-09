Este martes la Selección Chilena sufrió una derrota histórica de local, de 2-1 ante Bolivia, por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2024.

La Roja quedó muy complicada en la clasificación, cuando aún queda más de una rueda por el camino para la Copa del Mundo.

Y tras lo ocurrido en el Estadio Nacional, habló con BOLAVIP un histórico del Equipo de Todos, como lo es Fabián Estay, mundialista en Francia 1998. En su análisis, el ex volante hizo su análasis de lo sucedido anoche y apuntó al entrenador Ricardo Gareca.

“Es fácil hoy criticar y decir muchas cosas cuando las cosas van mal, pero es que el sistema está mal, está todo mal. O sea, culpa tiene el Flaco Gareca, no me gustó el planteamiento, no me gustó que sacara a (Ben) Brereton y lo exhibiera en algún momento”, comenzó diciendo.

“Lo termina liquidando, para qué dijo que aprendiera español si después lo termina llamando igual. A lo mejor el chico está intentando comunicarse de mejor manera, pero esto lo liquida un tipo que está jugando en la Premier League, no es cualquier cosa. Entonces me parece que el planteamiento fue equivocado y al fin y al cabo nos ganó un equipo que tiene más hambre, que tiene más ritmo, que hizo un cambio generacional de un día para otro y bueno le está funcionando. Es preocupante pero es preocupante también el tema del fútbol chileno”, completó.

¿Vicente Pizarro lo mejor de la Selección Chilena ante Bolivia?

Respecto al jugador nacional que mejor se vio ante los altiplánicos, Estay destacó a Vicente Pizarro dentro de un mal partido de todo Chile.

“Vicente Pizarro que entra en un momento complicado, me parece que tiene cosas importantes, atrevido, quiere la pelota. De ahí muy poco para rescatar. (Gabriel) Suazo sí, tiene profundidad pero el tema estaban todos muy erráticos. El equipo lo vi sin confianza, a un Gareca confundido… Por eso te digo, hoy es culpa de ellos, me parece que le falta personalidad, le falta carácter, tienen que intentar hacer algo diferente”.

Fabián Estay destaca a Vicente Pizarro en la Selección Chilena. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Las conclusiones de Fabián Estay

Al cierre, el exfutbolista radicado en México y referente del América, hizo sus conclusiones por este complejo momento que atraviesa La Roja.

“Hoy valía la frase ganar como sea, pero estamos perdiendo muy mal, como nunca hemos perdido con Bolivia. Entonces es un tema muy preocupante, hay que hacer un análisis muy profundo, porque esto no es solamente de esta selección. Con la Generación Dorada dejamos de ir a dos mundiales, esto todavía no se acaba, pero yo creo que estamos muy lejos de poder clasificar entendiendo que van seis y medio”, finalizó.