Ricardo Gareca incluyó a Ben Brereton en el once titular del partido de Chile ante Bolivia en el Estadio Nacional. Sin embargo, el Tigre sacó al delantero en el minuto 35 de compromiso. El estratega explicó su decisión de incluir al jugador del Southampton en el equipo titular y luego quitarlo.

“Simplemente buscamos mayor profundidad de entrada. Donde vimos que, a lo mejor, no sincronizamos bien la contención, opté por cambiar cuando yo lo crea conveniente. En cuanto a eso tengo la posibilidad de poder hacerlo, en el momento que yo quiero del partido, eso forma parte de mi trabajo, planificar, plantear”, señaló el DT tras la derrota por 2-1 en Santiago.

Después aseguró que sacó a Ben para incluir un volante y darle más equilibrio al equipo: “Entendí que en ese momento necesitábamos alguien más en la mitad de la cancha. Todo lo que tengo que hacer lo hice, como técnico tengo esa posibilidad. Intentamos ser más profundos, creo que lo íbamos logrando de a poco, pero notaba que muchas veces podía el equipo estar demasiado abierto”.

“No era en principio lo que planteamos, pero muchas veces determinadas situaciones que suceden en el campo de juego, nos obliga a nosotros a tratar de corregir lo más rápido posible”, añadió.

Ricardo Gareca se refiere a la modificación de Ben Brereton. (Foto: Photosport)

También se refirió al rápido gol de Bolivia, que marcó el 2-1, inmediatamente tras el empate de Chile: “Es atípico hacer un empate y que ni bien de saque, un equipo que en general en todo el partido no nos complicó, termina haciendo el segundo gol que se pone arriba de una manera impensada para nosotros en ese momento”.

Ricardo Gareca no comparte el rótulo “vergüenza” y piensa que Chile aún tiene chances intactas de ir al Mundial

El DT de la Selección Chilena no está de acuerdo con el término “vergüenza” para la actuación de Chile. “Son definiciones que yo creo que habría que dejarlas de lado(…). Me parece que no está relacionado con eso, simplemente perdimos un partido, está el dolor de perder por su puesto. Creo que no merecimos perder de ninguna manera”.

“En el desarrollo del juego Chile hizo todo para ganar el partido y nos vamos con una derrota que duele, pero lejos esto está de una vergüenza, lejos de cualquier calificativo que uno pueda interpretar, que tiene que ver más con el dolor de la derrota que con lo acontecido en el campo de juego. Eso en definitiva es lo que analizo puntualmente, Chile hizo todo para ganar, tuvo la iniciativa y lamentablemente no lo pudo hacer”, añadió.

Por último, considera que Chile tiene posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo 2026: “Creo que todavía seguimos con las chances intactas. Lógicamente cada vez está más comprimido el calendario, eso te obliga a ir ganando los compromisos que tienes, mientras menos resultados tengamos, más ajustado está el calendario”.