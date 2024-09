Famoso influencer de Argentina ningunea a Chile: "Es un partido importante para ustedes, para nosotros no"

Tan sólo horas quedan para que la Selección Chilena salte al terreno de juego del estadio Más Monumental para enfrentar a la poderosa Selección Argentina de Lionel Scaloni, en un partido válido por la fecha 7 de las Eliminatorias Sudamericanas.

El adiestrador trasandino Ricardo Gareca y sus pupilos ya arribaron a Buenos Aires, donde intentarán rescatar unidades que le permitan a La Roja poder seguir soñando con el objetivo final: clasificar al Mundial 2026 de Norteamérica.

Cabe recordar que el Equipo de Todos actualmente se ubica en el octavo puesto, de momento, no estaría yendo al repechaje.

VALENTIN TORRES ERWERLE Y LA IMPORTANCIA DEL ARGENTINA-CHILE

Valentín Torres Erwerle es un joven fanático del fútbol y Del periodismo deportivo que en los últimos años tomó relevancia gracias a su cuenta de X (Ex Twitter), donde ya suma más de 236.000 seguidores.

El ahora jefe de prensa de Deportivo Riestra, equipo de la Primera División de Argentina, ya comienza a palpitar el importante duelo entre la Albiceleste y La Roja.

“Creo que va a ser un partido parejo. Entiendo, no es por desmerecer, pero es un partido muy importante para ustedes, pero para nosotros no más allá de que es Chile”, aseveró en conversación con AS Chile.

Los hinchas chilenos recibieron a la Roja en Argentina | FOTO: Alejandro Pagni/Photosport

“Nosotros venimos de ganar la Copa, va a ser más una fiesta que un partido, insólitamente. Pero creo que Chile va a dar pelea”, sentenció.

¿CUÁNDO JUEGA LA SELECCIÓN CHILENA?

La Roja enfrenta este jueves 5 de septiembre a las 20:00 horas a Argentina en Buenos Aires, mientras que el próximo martes 10 de septiembre a las 18:00 horas deberá recibir la visita de Bolivia en un sancionado Estadio Nacional que contará con la mitad del aforo total del recinto.