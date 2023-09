El entrenador argentino Marcelo Bielsa comienza a ultimar todos los detalles para lo que será su debut al mando de la Selección de Uruguay en estas Eliminatorias Sudamericanas.

Uno de los que asoma para ser titular ante la Roja es Federico Valverde, actual jugador del Real Madrid, quien tendrá una linda lucha en el mediocampo con Arturo Vidal y compañía.

Valverde alucina con el nivel de Vidal | FOTO: Koji Watanabe/Getty Images)

Precisamente, el todoterreno del elenco español fue el elegido para hablar con los diversos medios de comunicación en conferencia de prensa y fue ahí que el centrocampista elogió a más no poder al actual jugador del Athletico Paranaense.

“Yo siempre he admirado a Vidal. Me parece uno de los mejores jugadores de Sudamérica y del Mundo. Siempre he intentado verlo por la tele y aprender muchas cosas de él como llegar al área, es un volante que juega en mi misma posición y siempre he intentado sacar lo mejor de él”, remarcó Pajarito.

“Va ser un partido duro y difícil pero creo que tenemos un buen equipo con muchas armas y hay que aprovecharlo”, cerró.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Chile jugará frente a Uruguay este viernes en el Estadio Centenario de Montevideo y después recibirá a Colombia el martes 12 de septiembre en el Estadio Monumental.