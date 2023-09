Este miércoles Eduardo Berizzo transparentó lo que era un secreto a voces: la razón por la cuál no citó a Claudio Bravo a la doble fecha eliminatoria, y dice relación con su negativa para venir a los amistosos de junio.

Iván Zamorano como embajador de Betsson, defendió la presencia del arquero del Betis indicando que está muy vigente, y que su presencia es fundamental para ir al próximo Mundial de 2026.

“Creo que Claudio es un jugador que a estas alturas todavía puede entregar muchísimo: seguridad, liderazgo”, indicó.

Agregando que “todavía sigue en Europa a gran nivel y, para mí, puede ser fundamental en el objetivo de poder llegar al próximo Mundial”.

Iván Zamorano quiere a Claudio Bravo en la selección chilena.

Bam Bam apuesta por una citación futura para Claudio Bravo. “Si bien es cierto que ahora no estuvo convocado, por el tema de la última citación que él no quiso participar, no creo que sea un decisión para marginarlo completamente de la Selección”, asegura.

Para el final, Zamorano manda un mensaje de unión. “Creo que los motivos se darán con el tiempo, conversará Berizzo con Bravo y se solucionarán las cosas para que puede regresar a la Selección”, cerró.