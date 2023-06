Mucho revuelo causó la no nominación de Claudio Bravo para los partidos de la Selección Chilena ante Cuba, Republica Dominicana y Bolivia, encuentros amistosos que servirán para delinear la plantilla de cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay, la que se disputará en septiembre.

El bicampeón con la Roja le habría pedido al “Toto” que no lo nominara ¿El motivo? Según informó El Mercurio, el guardameta del Real Betis privilegió sus vacaciones.

El arquero nacional no estará presente para los amistosos de junio | Foto: Andres Pina/Photosport

Esta polémica situación fue analizada por Fernando Astengo, ex defensor central quien en 1988 fuese elegido parte del Equipo Ideal de América, en conversación con El Mercurio.

“Bravo ha estado muchos años, un período amplio en la selección, donde ha ganado muchas cosas. Probablemente a Berizzo le dijo ‘estoy cansado, agotado, tuve una temporada intensa, larga…’. Es mi sensación. A pesar de que uno puede hacer lo que quiera, cuando se es seleccionado no se manda solo. Es valido escuchar el cuerpo, que está cansado, agotado, porque además tiene una edad más avanzada. En Betis demostró que está vigente y que es indiscutido en el arco de Chile”, comenzó diciendo.

Agregando que “siempre he respaldado a Bravo, y no es por ir contra la corriente… Para mí, estos partidos son para ver jugadores, que no estamos jugando con Alemania, España o Italia, por ejemplo. Es bueno que tenga un espacio Gabriel Arias o Cristóbal Campos. Vuelvo a Bravo: está escuchando su cabeza, el estrés que le provocó la lucha por el puesto. Tiene sus años, es válido que no venga. No significa que no quiera a Chile o que esté por encima de resto. Lo conozco bien, he conversado muchas veces, es un tipo súper centrado, ubicado”.

“Solo está pidiendo un espacio para relajarse, no agredir más el cuerpo. Los arqueros viven cayendo al sueño, sufren los riñones, las clavículas, las muñecas, es muy agresivo el puesto de arquero. Bravo no tiene que demostrar nada a nadie, jugó tremendos partidos en España y esta a primer nivel en una de las ligas más importantes del mundo. Se ganó el puesto en buena lid. La respondió Pellegrini y eso que Pellegrini lo puso en jaque, y siempre respondió”, sentenció el histórico de Colo Colo.