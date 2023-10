Tras la inapelable derrota de Chile ante Venezuela por tres tantos a cero y que deja en un muy mal pie a La Roja en las clasificatorias, los expertos apuntan en diversos aspectos, para tratar de explicar esta horrenda caída.

Bolavip Chile conversó con Héctor Tito Awad, quien de primeras, blinda al técnico Eduardo Berizzo, primero, porque el mejor jugador de la selección, salió tempranamente lesionado.

“Yo no se si hay un técnico que pueda mejorar lo que vi hoy día. Además, pasaron tres cosas muy raras y claves Primero, se lesiona el mejor que es Diego Valdés, quien tenía la pelota mientras él estuvo en la cancha”, manifestó el comentarista de La Magia Azul.

A modo de enumerar, el comunicador agrega que “segundo lugar, se resbala – desgraciadamente – el mejor defensor de Chile, Paulo Díaz y queda la cagada. La toman, Soteldo y chao”, señala Awad.

Para cerrar su visión diciendo que “y tercero lo de Núñez. Si todos sabemos que no puedes tocar al árbitro. La patada era para roja y le mostraron amarilla. Se salva y en vez de salir lo toca con el dedo, le muestran la segunda amarilla y lo echa. Doy tres aspectos que en cierta medida, liberan al técnico”, apunta el periodista.

Las responsabilidades de Eduardo Berizzo, según Tito Awad

De todos modos, para el reconocido comentarista, los anteriores fueron aspectos puntuales, pero en la generalidad, el Toto no logra dar con un fondo futbolístico y sumado a eso, siente que la generación dorada ya no existe.

“Sin embargo, lo que hizo Chile y lo que está haciendo Berizzo, no me llena en nada. Ya la generación dorada no existe, ¿Cuáles son las falencias de Berizzo? Mal conformado el mediocampo, Aránguiz muy mal para mi y no se puede jugar sin centrodelantero“, explicó el comentarista.

Awad comentó algunos aspectos en que Berizzo tuvo culpa y en otros no, ante Venezuela (Photosport)

“A un cabro chico no se le caga como lo hizo Berizzo con Darío Osorio”

No obstante, hubo una situación, en la cual el panelista del programa Show de Goles de TNT Sports no le perdona a Eduardo Berizzo, que haya hecho ingresar a Darío Osorio, para al final reemplazarlo por Williams Alarcón.

“Lo más peligroso de todo es haberse cagado a Osorio de la manera cómo se lo cagó”, dijo Awad, quien para explicar ese punto, reveló que “el técnico no se atrevió a sacar a algún jugador más importante“, expuso.

Ahondando en aquello, el comunicador fue enfático en señalar que “a un cabro chico no se le caga como se lo cagó Berizzo. Osorio no era culpable de lo que estaba haciendo Chile, intentó tocar la pelotita, trató, se equivocó, pero no era para que saliera él, habían tres o cuatro jugadores más los cuales poder sacar. Para mi, eso es matar a un cabro chico“, expresó un molesto Awad.

Finalmente afirmó que “no era el reemplazante para Diego Valdés, ya, pero lo hizo ingresar ¿Y después lo saca faltando dos minutos? Osorio ahora debe estar súper mal en estos momentos y eso que no soy fanático de él, porque no cumplió en la U lo que debiese cumplir”, concluyó Awad.

“Berizzo se cagó a Osorio”, dijo Tito Awad (Photosport)

¿Contra quién y dónde jugará Chile en la quinta fecha de las clasificatorias?

En noviembre próximo, se jugarán los últimos dos partidos del año 2023 rumbo al mundial de Norteamérica y en esa quinta jornada, La Roja recibirá a Paraguay en el Estadio Monumental el próximo jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas.