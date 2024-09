El periodista y el ex futbolista tuvieron un fuerte cruce por la ausencia de este jugador en La Roja

Duras críticas son las que ha recibido el entrenador de la Selección Chilena, Ricardo Gareca por lo que ha sido su trabajo con ‘La Roja’, en la que no ha podido mostrar un buen rendimiento en los partidos oficiales, tanto en Copa América como en Eliminatorias.

Sobre esta situación, el periodista Fernando Solabarrieta tomó su espacio dentro del programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro, en la que le dio un duro coscacho al DT de la selección, encontrando insólito que haya llevado a ‘La Roja’ a Eugenio Mena por sobre Marcelo Morales.

“Yo no me quiero sumar a la crítica ahora con el diario del lunes y decir ‘porque no llamaste a este’, pero también hay una decisión anterior que también es errónea, ¿De verdad Mena es más que Marcelo Morales?”, partió declarando Solabarrieta.

Sosteniendo su visión, el comunicador no duda de que el lateral azul es hoy en día el mejor jugador en su puesto y que debe estar en ‘La Roja’ “y si estás construyendo un equipo y que lo estás proyectando por un tiempo, ¿de verdad Mena es más que Marcelo Morales?, Morales es el mejor lateral del campeonato por lejos y mirando para atrás”.

A lo que fueron esos dichos, su compañero en el panel, el ex futbolista Luka Tudor discrepó por completo con el periodista y salió en defensa de Eugenio Mena, a quien lo encuentra mucho mejor jugador que Marcelo Morales.

“Es más, es más, ha jugado Copa América, ha ganado, no me jodas, es más po hombre”, esgrimió.

Ante esta aparición, Solabarrieta le respondió rápidamente a Tudor “¿Es más que?, en trayectoria es más, hoy por hoy juega más el chico Marcelo Morales”.

En su otra aparición, Tudor le refriega nuevamente a Solabarrieta de que Mena es mucho más jugador que Morales: “ (Mena) Es más jugador, tiene más potencia, no me diga que no es más jugador”.

Finalmente, Solabarrieta acabó esta discusión recriminándole a Tudor de que Mena no pudo ganarse una camiseta de titular en la Selección Chilena en el duelo ante Argentina ante un jugador como Thomas Galdames, a quien no lo tiene como un lateral de tomo y lomo.

“Mena no le pudo sacar el puesto a Thomas, anda tan bien Mena, para ti, que no le pudo sacar el puesto en la selección a un defensor central que tuvo que jugar de lateral izquierdo y no lo hizo tan mal, como Galdames”, cerró.