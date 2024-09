La Selección Chilena sufrió en las últimas horas de un duro golpe dentro de estas Eliminatorias Sudamericanas y todo esto tras la goleada que le propinó la Selección de Argentina, quien derrotó por 3-0 a ‘La Roja’ con los goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Paulo Dybala.

Desmenuzando lo que fue este duelo, el ex futbolista Luka Tudor se dio el espacio dentro del programa ‘Marca Personal’ de Radio La Metro para descargarse por lo que fue la dura derrota de Chile ante Argentina, en la que hizo una dura analogía.

“Yo sigo diciendo lo mismo, si el trabajo bien hecho del fútbol chileno significa no tener que ir al Mundial, yo lo prefiero, yo prefiero no ir al Mundial y trabajar como corresponde en la formación y todo lo que significa armar un equipo. ¿Para qué vas a ir a un Mundial con un equipo así?”, partió declarando Tudor.

Ya entrando en rendimientos individuales, el hoy panelista se hartó de ver a Eduardo Vargas como titular en ‘La Roja’ y pidió de que Ricardo Gareca tenga más consideración con Ben Brereton, en donde dejó un ácido comentario.

Brereton vio pocos minutos ante Argentina | Foto: Photosport

“Vargas no puede jugar más de delantero, ponte a Brereton ¿no lo pone porque habla inglés?, no me jodas que no lo pone por eso. Hace rato lo vengo diciendo (que Vargas no juegue). Vargas le dieron 20 pelotas y perdió 13”, apuntó.

Finalmente, Tudor siente que Ben Brereton ya debería asumir protagonismo dentro de este equipo como un jugador titular, pero siente que Gareca no le ha dado la oportunidad por aspectos que están alejados de lo futbolístico, decisión que no puede comprender.

“Brereton tiene que jugar, te mete diagonales, te aguanta más la pelota, algo te hace. Yo de verdad no lo entiendo porque no lo pone, no le gustará la barba, el pelo o no le gustará que juega en la Premier League, de verdad que no lo entiendo o porque no se puede comunicar porque habla en inglés, no entiendo”, concluyó.