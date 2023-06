Mucha repercusión ha tenido la ausencia de Claudio Bravo para los amistosos de la Selección Chilena ante Cuba, Republica Dominicana y Bolivia, encuentros los cuales le servirán a Eduardo Berizzo para preparar el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas.

Y es que en los últimos días se ha dicho en algunos medios de comunicación que Bravo privilegió sus vacaciones por sobre los partidos del Equipo de Todos, a lo que el periodista Jorge Coke Hevia manifestó, en conversación con Redgol, que no estaba de acuerdo con permisos individuales en la selección, considerando que otras figuras sí acudieron a la Roja.

Estas palabras llegaron hasta el guardameta del Real Betis, quien utilizó su cuenta de Twitter para enviarle un mensaje a Hevia. “Así es, señora, relájese un poco. Acá le dejo un vídeo y se dará cuenta aún más lo relajada que debe estar. No se desgaste con tipos que solo se dedican a destruir. El de la cantina dirá siempre lo que quiera. Pero jamás la verdad”, afirmó el oriundo de Viluco.

TAPIA SE REFIERE A LA AUSENCIA DE BRAVO

El periodista Fernando Agustín Tapia de Pauta de Juego no se quedó callado y dio su punto de vista sobre el polémico tema que involucra al bicampeón de América con la Roja y a su compañero radial.

“Por lo menos a mí me han comentado de que Berizzo está reflexionando la posibilidad de no volver a convocar a Bravo, así de profunda era la molestia. Es importante la conferencia del viernes. Yo estoy transparentando la información que proviene desde allá, con fuentes oficiales, pero no hay una declaración publica porque te dicen que el viernes es la conferencia y ahí veremos si están los datos emparentados con los hechos”, dijo en el arranque el comunicador.

Bravo está en el ojo del huracán por su posible auto marginación de la Roja | FOTO: Photosport

“No es sano la señal que se da, pero en la Selección Chilena hay que tener un trato general, con las excepciones nos han ido bastante mal”, agregó el lector de noticias deportivas en TVN.

“Si le pedimos huevos al técnico también pidámosle a los jugadores. Si es una reacción porque pucha hay premios pendientes o te da lata venir por el nivel de los rivales, digámoslo”, remató Tapia.