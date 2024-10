En los primeros días del mes de noviembre, el técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, debería dar a conocer la nómina para los duelos clasificatorios ante Perú y Venezuela.

Y en las últimas horas, diversas informaciones dan cuenta que el Tigre convocaría a jugadores de la Generación Dorada, para intentar salvar el barco, de un equipo que marcha como colista absoluto de las eliminatorias.

A su vez, Mauricio Isla también pidió a jugadores como Arturo Vidal, quien según el Huaso, debería retornar a La Roja sobre todo, en momentos complejos como este donde se requieren de líderes.

BOLAVIP CHILE conversó con el ex jugador de Universidad de Chile, Francisco Las Heras, para ver si comparte o no la visión del futbolista de Colo Colo, sobre nominar a las leyendas.

“Yo creo que no vamos a clasificar, bajo esa premisa yo sería partidario ya de dar vuelta la página, ¿Qué sacas con llamar jugadores de la Generación Dorada si al final no se clasifica y no van a estar para el próximo mundial?”, afirmó Las Heras.

El otrora Ballet Azul, agregó que “ya sería bueno de comenzar a pensar qué tenemos, qué podemos hacer y cómo sacar jugadores de divisiones menores”, recalcó.

Las Heras apuesta por los jóvenes

En su lógica, el ex deportista cree que hay que mantener a aquellos quienes se integraron por primera vez a este proceso y en base a ellos, proyectar un equipo ya pensando en el 2030.

“Todos los que son jóvenes, menos de 30 años, yo creo que sí. Todos esos que entraron por primera vez a la selección en estas eliminatorias, deberían seguir siendo nominados”, enfatizó.

Finalmente, volvió a mandar un recado a aquellos que buscan regresar al Equipo de Todos. “Los pasaditos en edad, ya deberían colgar los botines”, concluyó Las Heras.

¿Cuáles son los partidos de La Roja en noviembre?

La selección chilena por las fechas 11 y 12 de las clasificatorias sudamericanas, deberá enfrentar a Perú como visita y a Venezuela como local.