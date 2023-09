Luego de la pobre cosecha de la selección chilena en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas donde tiene apenas un punto luego de la derrota ante Uruguay y el empate ante Colombia, la Roja afrontará un octubre donde tiene el Clásico del Pacífico ante Perú y visitará a Venezuela.

Según trascendidos uno que volvería a la Roja, es el arquero del Betis, Claudio Bravo, por lo que conversamos con su formador en Colo Colo, Julio Rodríguez.

“Ojalá porque le hace bien a Chile, a la selección, al grupo, sabemos todos la trayectoria fuera y dentro de la cancha de Claudio, es un gran líder, entonces por varias razones sería bueno”, asegura.

Eso sí, el experimentado profesional advierte que “yo no sé si vendría a la selección a ser suplente, no lo tengo muy claro. Es un sacrificio, Claudio ya no es un niño, tiene otras responsabilidades, todos esos viajes desgastan harto, pero no sé cuál será su postura”.

Julio Rodríguez no cree que Bravo venga a ser suplente en la selección chilena

Agregando que “no sé si él estará dispuesto a venir si le dicen de antemano que no jugará, igual es un detalle porque la actitud que siempre ha tenido para la selección es buena”.

Berizzo lo tiene claro y no creo que tenga tantas dudas, puede ser que Claudio no estaba al 100% en la citación anterior, creo que estando sano él tiene mucho que aportar todavía

¿Cuándo juega la Selección Chilena por las Eliminatorias?

La Selección Chilena se medirá ante Perú el jueves 12 de octubre a las 21:00 en el estadio Monumental y luego visitará a Venezuela el martes 17 a las 18:00 en el Monumental de Maturín.