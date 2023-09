Pese a que Eduardo Berizzo salió ileso de las dos primeras fechas de las Eliminatorias Mundialistas rumbo a la Copa del Mundo 2026, aún hay voces que siguen pidiendo un cambio.

Uno de los candidatos para reemplazar al DT de la Roja, es Gustavo Quinteros, actual estratega de Colo Colo, el que gana puntos por el conocimiento del medio y por lo que ha hecho desde que asumió la banca alba.

Al respecto el mundialista con la selección chilena Miguel Ángel Neira cree que el argentino nacionalizado boliviano “méritos tiene, pero ¿qué va a pedir? que le nacionalicen jugadores de otros países, porque él pide, pide y pide”.

El ídolo de Universidad Católica confiesa que “Igualmente creo que ya no es momento para cambiar a Eduardo Berizzo, el momento fue después del empate ante Colombia, ya no hicieron el cambio, no creo que sea conveniente en este minuto”.

Miguel Ángel Neira entrega su candidato para el banco de Chile

Consultado si hay algún entrenador nacional que cumple los requisitos para asumir la banca, Neira atesora un nombre.

“A nivel chileno a mi me gusta Fernando Díaz, es el único candidato chileno que tengo, los demás, a García le falta, después de un tiempo puede ser”, asegura.

Para el final, el ex volante le pone fecha de término al proceso de Eduardo Berizzo. “Si no saca seis puntos en la próxima fecha doble, se tiene que ir”, cerró.

¿Cuándo juega la Selección Chilena por las Eliminatorias?

La Selección Chilena se medirá ante Perú el jueves 12 de octubre a las 21:00 en el estadio Monumental y luego visitará a Venezuela el martes 17 a las 18:00 en el Monumental de Maturín.