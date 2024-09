Para el olvido, así se puede catalogar la fecha doble de septiembre de la Selección Chilena enlas Eliminatorias Sudamericanas. Y es que el combinado nacional terminó sumando cero puntos tras las duras caídas ante Argentina y Bolivia, por lo que las chances de ir al próximo Mundial se empiezan a esfumar.

A raíz de estos malos resultados, los hinchas chilenos se abalanzaron a las diversas redes sociales a criticar el nivel y la actitud de varios futbolistas del Equipo de Todos.

Sin embargo, hay un jugador que sorprendió a todos por su entrega ante Bolivia: el mediocampista Vicente Pizarro, quien terminó con una fractura mandibular y tuvo que ser operado de urgencia.

Pancho Eguiluz llena de elogios a Vicente Pizarro

Pese a que ha declarado en más de alguna oportunidad que Pizarro no es de su gusto, el periodista Francisco Eguiluz se sacó el sombrero y salió a alabarlo a más no poder.

“Ahora fue el mejor y me mostró algo que no le había visto nunca. A mí me gustan los jugadores con pelota y ver un cabro que termina fracturado pateando al arco es todo lo que yo quiero ver en La Roja”, manifestó en el programa Todo Es Cancha.

Pizarro fue uno de los puntos altos en la derrota de Chile ante Bolivia | FOTO: Andres Pina/Photosport

Agregando que “no quiero ver a uno metiendo la pata como un niñito, quiero al otro que sufre una fractura y va y pide la pelota, y va y se tira al piso. Cuando tú tienes todo malo, muestra lo que mostró este muchacho”.

Lo que se le avecina a La Roja

La Roja tendrá que recibir a Brasil y visitar a Colombia en el mes de octubre. Mientras que en noviembre visitará a Perú en Lima y recibirá a Venezuela, en dos verdaderas finales por llegar al próximo mundial.