Tras la dolorosa derrota ante Venezuela por tres tantos a cero, la selección chilena quedó en muy mal pie transcurridas cuatro fechas de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

Y los dardos apuntan en específico a Eduardo Berizzo. El técnico argentino, no ha podido lograr un funcionamiento claro y que permita a la afición, ilusionarse con llegar al certamen mayor del balompié.

Bolavip Chile conversó con Gabriel Mendoza, quien apuntó en varios aspectos al Toto como el gran responsable del momento de La Roja y el primer punto, señala que con Darío Osorio y Felipe Loyola, no fue un entrenador muy solidario y que como lateral derecho, puesto que conoce bien el Coca, debió entrar Matías Fernández Cordero.

“Así como mató a Osorio, Berizzo también mató a Loyola. Pero independiente de eso, creo que la primera opción era Matías Fernández, pero no es de su paladar. El fútbol chileno es distinto al internacional y el Mati, si bien no entró bien ante los peruanos, era la primera opción”, enfatizó Mendoza.

Ahondando en aquello, el ex Colo Colo sentenció que lo hecho con el oriundo de Hijuelas, no se debe hacer. “Así como mató a Loyola, mató a Osorio. Eso no se hace, ponerlo y después sacarlo, es como darle la responsabilidad que por él se perdió el partido. Eso no se hace”, expresó el ex jugador.

Osorio tan solo jugó 59′ minutos ante Venezuela (Photosport)

“Los Panamericanos son su soga al cuello”

En relación al desafío que viene para el estratega, el Coca sostiene que los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 son su gran desafío, pero a su vez el último escalón para determinar si seguirá o no, al mando de La Roja.

“Esto da ciertos parámetros para hacer que se dude del proceso de Berizzo. Él ha hecho cosas que no son correctas. Los Panamericanos son su soga al cuello y va a marcar el parámetro de lo que viene y vas a jugar contra Uruguay, que son los campeones del mundo en la categoría. Creo que fue una mala elección dejarlo como entrenador a los Panamericanos”, dijo el otrora futbolista.

Finalmente, se refirió si el actual entrenador de los albos, Gustavo Quinteros, es la principal carta para reemplazar al Toto en el banco de la escuadra nacional y reiteró que Santiago 2023, es su última prueba de fuego.

“No se si Quinteros sea la solución, la dirigencia debe ver eso. Pero, con lo que ha hecho se tendría que estar viendo la opción de un final de proceso. Creo que los Panamericanos son su parámetro, quizás no llegue a noviembre, ahí se marcará la pauta”, cerró el Coca Mendoza.

¿Contra quién y dónde jugará Chile en la quinta fecha de las clasificatorias?

En noviembre próximo, se jugarán los últimos dos partidos del año 2023 rumbo al mundial de Norteamérica y en esa quinta jornada, La Roja se medirá ante Paraguay en el Estadio Monumental el próximo jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas.