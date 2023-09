Este viernes comienzan las eliminatorias sudamericanas para Chile cuando la Roja visite al Uruguay de Marcelo Bielsa en el estadio Centenario teniendo en mente volver a la Copa del Mundo.

La Roja jugará en un escenario siempre complicado y mucha ilusión no hay, es lo que cree Gabriel Mendoza, el que lamenta la ausencia de una de las figuras de Colo Colo, Carlos Palacios.

“Del medio local el gran ausente es él. Para mi, hizo los méritos suficientes para que lo hubieran convocado. Pero es que la Selección está tan rara”, indicó.

Agregando que “de repente llaman a cada jugador y ahí viene la duda de los representantes y se especula, sobre todo si no nos va bien. Van a salir todas las cosas a la palestra si perdemos. Pero por méritos y por fútbol, tendría que haber estado”.

Gabriel Mendoza está molesto por la ausencia de Carlos Palacios.

El Coca no ve el partido ante Uruguay con mucho optimismo. “Va a ser muy difícil sacar un resultado positivo. La ilusión siempre va a estar, pero creo que Bielsa conoce muy bien la base de esta selección. Conoce muy bien las debilidades de nuestro equipo. Todos sabemos la capacidad que tiene y creo que va a sacar lo mejor de la nueva generación uruguaya”, asegura.

Mendoza no sólo cree que la ausencia de Palacios es vital, también apunta al Niño Maravilla. “Creo que hay que pensar que futbolísticamente no llegamos tan bien. Alexis, que es nuestro máximo referente, no tiene minutaje en ningún equipo, solamente ha entrenando. El único que ha sido más regular es Gary, que es la columna vertebral de este equipo, y después tenemos a muchos que no han andado, que han sido una duda constante cada vez que jugamos”, cerró.