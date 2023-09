Jorge Valdivia saca pecho con La Roja y sorprende con potente análisis: "No estamos tan lejos de Uruguay"

La Selección Chilena tendrá un duro debut en clasificatorias con miras al Mundial de Norteamérica 2026 este viernes cuando tenga que desplazarse hasta Montevideo para enfrentar al siempre complicado Uruguay.

La escuadra que dirige Eduardo Berizzo llega en un momento de absoluta incógnita frente a uno de los equipos más potentes de Sudamérica que cuenta entre sus filas con nada más ni nada menos que el delantero titular del Liverpool de Inglaterra y un mediocampista del Real Madrid.

Estos antecedentes no asustan a Jorge Valdivia, quien en ESPN Chile aseguró que, en la práctica, no hay tantas diferencias entre La Roja de Berizzo y la celeste de Marcelo Bielsa que tendrá su debut por los puntos.

Chile empató en su último compromiso. | Foto: Photosport

“Respetemos lo que es Uruguay y la historia de Bielsa, pero yo considero que no estamos tan lejos de Uruguay. Hay jugadores en la selección uruguaya que no juegan, el plus es que está Bielsa del otro lado”, dijo.

Valdivia saca pecho por el niño maravilla: “Los jugadores principales son Valverde, Rochet, y Darwin Núñez que claro, juega en el Liverpool, pero nosotros tenemos a Alexis Sánchez que juega en el Inter de Milán”, remató.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Chile juega el viernes ante Uruguay y después volverá a Santiago para preparar el compromiso ante Colombia el martes 12 de septiembre en el Estadio Monumental.