La Selección Chilena Femenina vive un verdadero bochorno en los Juegos Panamericanos y, posiblemente, dispute el oro frente a México sin poder contar con una arquera de formación y tenga que hacerlo con una jugadora de campo.

Esta situación sacó de quicio a Grace Lazcano, periodista nacional quien cubre el fútbol femenino hace mucho tiempo. La comunicadora usó su cuenta personal de Instagram para cargar sin asco contra los responsables.

“Ellas se han esforzado durante todo el mes, muchas vienen de Copa Libertadores; las de la U, las de Colo Colo, muchas viajaron desde España también”, apuntó Grace por el esfuerzo que tuvieron que hacer algunas jugadoras para poder estar.

“Resulta que ahora enfrentarán el oro panamericano sin una arquera. ¿Por qué? Por negligencia total de la coordinación de La Roja que no fueron capaces de leerse las bases que no había sustituciones, que no se podía inscribir otra jugadora y siempre supieron que las extranjeras tenían que volver a sus ligas”, dijo.

Grace Lazcano furia por el papelón de La Roja Femenina. | Foto: Photosport

En esa línea, complementa diciendo “¿Por qué? Porque estos Juegos Panamericanos no son una fecha FIFA, las fechas FIFA son por calendario ventanas oficiales para las diferentes competiciones y amistosos. Estos Panamericanos no lo eran, no obstante, muchas vinieron con nomina local”.

“Sabiendo esto se nomino a Endler y Canales. Más allá del retiro de Tiane, podemos llegar a comprender el nivel de negligencia que tiene la selección para que ella no quiera continuar”, disparó.

En el cierre, deja un mensaje sin destinatario, pero absolutamente claro: “¿Cuantas jugadoras va tener Chile en la banca? Esto es un papelón, ojalá se hagan responsables las personas que andan por ahí opinando sin saber”, remató.

Día y hora para buscar el oro

El viernes a las 20:00 PM de Chile continental en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, La Roja Femenina definirá el primer puesto de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ante México.

Se define el bronce

Estados Unidos y Argentina definirán el tercer puesto de la cita panamericana tras haber caído frente a Chile y México en las semifinales, respectivamente.