Los hinchas de Universidad Católica están preocupados por la situación que está viviendo actualmente el club precordillerano. Los Cruzados sumaron su sexta derrota en los últimos siete compromisos disputados y la continuidad de Cristian Paulucci estaba pendiendo de un hilo.

Durante las horas de la noche de este lunes, el elenco tetracampeón hizo oficial la salida del trasandino tras una temporada al mando de la institución.

“Cruzados informa que de mutuo acuerdo se ha puesto fin al vínculo contractual con el señor Cristián Paulucci, quien hasta hoy se desempeñó como director técnico del Plantel de Honor de Universidad Católica”, afirmó Cruzados en su comunicado oficial.

Rápidamente las críticas al momento que vive el club no tardaron en llegar. Esta vez fue el turno de la periodista Grace Lazcano, quien tuvo palabras para los refuerzos que hicieron por parte de Cruzados para afrontar la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional.

"Ahora se toma esta decisión y no sé si será a destiempo o a tiempo porque no se sostenía ningún partido más Paulucci, pero parte de la dirigencia si bien quisieron sostener al entrenador y fue tetracampeón, perfecto, pero los refuerzos de la UC fue muy poco ambicioso", aseveró la comunicadora.

"Es cierto que el equipo era el once titular, en todas las partes de la cancha no dan, pero en la banca tampoco se trajo un jugador que uno dijera: "este entra a pelear, este si". La UC trajo incorporaciones para la banca y eso no se lo podía permitir cuando uno le pedía un paso más hacia adelante", sentenció.