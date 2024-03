Una nueva polémica azota a La Roja. Luego del triunfo ante Albania, el periodista Juan Cristóbal Guarello reveló un importante problema en el combinado nacional. El periodista aseguró que Ricardo Gareca prefirió a Claudio Bravo antes que a Arturo Vidal y Gary Medel tras un quiebre entre los tres actores. A su vez, el conflicto involucra a Alexis Sánchez.

Así lo manifestó en su programa La Hora de King Kong, asegurando que hay un problema de bandos al interior de la Selección Chilena. Según relató, todo comenzó en las Eliminatorias Sudamericanas 2017, debido a que Arturo Vidal no llegó en óptimas condiciones para enfrentar a Paraguay. Por esta situación es que Claudio Bravo se enemistó con el King.

“Ahí se quiebra el camarín. Siempre hubo distancias, pero ahí se quiebra el camarín”, comenzó indicando. Posteriormente, aseguró que la pugna se la confirmó el propio portero: “Yo hablé con Bravo por teléfono, lo conté en Radio ADN. Lo que dije esa vez nunca fue desmentido por Bravo. Nunca. Y dije cosas fuertes porque Bravo me contó cosas fuertes. Hay otras cosas que me guardé”.

Luego, aseveró que el problema comenzó con Reinaldo Rueda al mando (DT que se inclinó por el grupo de Vidal y Medel), pero que nada cambió con el arribo de Martín Lasarte a la banca de La Roja. “Lasarte también opta por Vidal y Medel porque, si bien regresa Bravo, no vuelve como capitán. Entonces, cuál es el análisis que hizo Gareca: con el liderazgo de la Banda Pitillo (Medel, Vidal y Aránguiz) Chile se fue cuesta abajo”, agregó.

Arturo Vidal y Claudio Bravo tendrían un importante conflicto en La Roja.

Ricardo Gareca y su golpe de timón en La Roja

En dicha línea, Guarello continuó explicando el retorno de Bravo al combinado nacional. Para él no hay dudas: es una señal evidente de lo que quiere Gareca en el equipo. Necesita nuevos aires, pero sabe que solamente lo puede alcanzar con un cambio de liderato en el camarín.

“Gareca sacó a Vidal, que está lesionado. Lo podía sacar. Pero sacó a Medel, que es titular en Brasil. Entonces el golpe de timón es muy evidente, porque si llama a Vargas que es uno o dos años menor que Medel, y Vargas está sin jugar, pero no llama a Medel. Es muy evidente”, comentó.

“Yo acá no estoy defendiendo a Bravo, sólo estoy contando el análisis de Gareca: Con el liderazgo anterior, Chile dio bote en Copa América y en las Eliminatorias. No le ganó a nadie. (…) El regreso de Bravo no es tanto por lo futbolístico, sino por el mansaje al camarín”, añadió.

¿Volverá Arturo Vidal?

Finalmente, Guarello dejó en incertidumbre el posible retorno de Vidal a la Selección Chilena tras su lesión. En tal línea, aseguró que Bravo seguirá presente en las convocatorias, lo que deja en vilo el desarrollo del conflicto. ¿Se mantendrá firme el Tigre Gareca?

“No digo que Vidal y Medel pudran el camarín, el problema es que tienen muchos problemas con otro eje duro: Bravo, Isla y Alexis. No es tan importante para Gareca si Bravo va a jugar o no, pero lo va a tener ahí. Si Bravo está ahí con jinetas, cambia la cosa. Los otros se ponen nerviosos. ¿Gareca habló con Vidal? Sí, habló con todos, pero porque es tremendamente pragmático”, finalizó.