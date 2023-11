Empezó la cuenta regresiva para el crucial partido de la Roja ante Paraguay. Encuentro donde Eduardo Berizzo se juega el puesto al mando de la selección chilena ya que una nueva caída sería el final de su ciclo.

Por lo mismo ya se empieza especular con la formación. Y una de las zonas que mayor preocupación genera es el ataque. En estas Eliminatorias, el elenco nacional solo ha marcado tres veces. Por lo que se hace fundamental mejora en este ítem.

Damián Pizarro suma siete goles esta temporada por Colo Colo y ahora podría ser titular contra la selección de Paraguay

Por lo mismo un referente de la Roja y palabra autorizada como Mario Soto apuntó hacer debutar la dupla de Alexis Sánchez y Damián Pizarro. Incluso dejando como damnificado a Ben Brereton y Alexander Aravena que son más experimentados en esta clase de encuentros.

“Se puede manejar con Pizarro y Sánchez. Uno puede aprender del otro. Cuando la tiene el rival tiene que bajar Pizarro y cuando la recuperamos el que se recoge es Sánchez”, explicó el ex Cobreloa a Bolavip Chile.

Inclusive aseguró que Berizzo ya conoce dicha formula y que no la descarta para este duelo del próximo miércoles 16 de noviembre en el estadio Monumental. “Cuando uno ve algo y es bueno, hay que aplicarlo. Berizzo es de conversar, si lo veo yo le digo. No es cerrado, por eso quiero que le vaya bien. Yo lo hice con Cobreloa y me resultó”, sentenció Soto que disputó Eliminatorias en tres ocasiones y jugó Copa América en 1975 y 1979.

Los partidos de la Roja

El elenco comandado por Eduardo Berizzo disputa la quinta fecha de Eliminatorias el 16 de noviembre a las 21:30 horas contra Paraguay. Luego, el martes 21 de noviembre visita a Ecuador a las 20:30 horas en el estadio “Casa Blanca”. Cabe consignar que tras estos partidos se definirá su continuidad.

La Roja vuelve a jugar en clasificatorias en 2024: la séptima fecha visita a Argentina y luego en la octava jornada recibe a Bolivia en lo que podría ser el retorno al estadio Nacional.. En el mes octubre en el fixture, Chile recibe a Brasil y visita a Colombia.