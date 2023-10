Tras la gran victoria del Team Chile en el fútbol masculino ante su similar de Uruguay, muchos jugadores quedaron en la memoria por su gran desempeño y algunos, ya los piden para La Roja adulta.

En especial, el bloque defensivo, donde la selección ha tenido serios problemas en las clasificatorias mundialistas y han caído muchas críticas, puntualmente, a Gary Medel.

Horacio Rivas, conversó con Bolavip Chile y lo primero que señaló es que espera que Eduardo Berizzo deje de usar una dupla defensiva que ha llevado el peso de los últimos años.

“En esa posición, no es que tengamos problemas, pero Maripán, que es un buen jugador, no puede jugar con Medel. Lo digo muy en lo personal”, sentenció el ex Universidad de Chile.

Sobre Paulo Díaz, el ex defensor dijo que es un jugador ya armado, pero reiteró que Medel ha aportado mucho en el fútbol chileno, pero que tampoco ha estado a la altura de lo que requiere la competencia.

“Paulo Díaz es un jugador ya hecho y Medel hizo mucho, la gente lo aprecia, es como Arturo Vidal”, sentenció el recordado Carepato.

“Zaldivia se irá ganando su nominación”

No son pocos, quienes ya manifiestan que el zaguero Matías Zaldivia, debe ser considerado por el Toto para las eliminatorias. Rivas, revela si su nivel es alto, por supuesto que debe aparecer en las citaciones.

“Matías Zaldivia se lo irá ganando él, en base a sus capacidades y lo que él ponga. Si el campeonato lo terminan de buena forma y él siendo uno de los destacados, por supuesto que debe seguir siendo llamado“, expuso el ex futbolista.

Finalmente, señaló que “sigo insistiendo en que el seleccionador, en este caso que es Berizzo, es el que escoge, pero quienes se llaman son los jugadores”, concluyó Rivas.

Zaldivia entrenando en La Roja (Photosport)

¿Cuándo y contra quién es el próximo amistoso de la U adulta?

En el recorrido de la Copa Zapping, Universidad de Chile tendrá su segunda estación este domingo 29 de octubre a contar de las 18 horas.

En aquella ocasión, la U enfrentará a Deportes Temuco en el Estadio Bicentenario Germán Becker. Vale recordar, que el cuadro de la Región de La Araucanía se prepara para la liguilla buscando el segundo cupo del Ascenso.